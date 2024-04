FC 24 Bundesliga TOTS Vote: Die Wahl läuft, das sind die 40 Nominierten

Etwas überraschend startet die erste Abstimmung für das Team der Saison mit dem EA Sports FC 24 Bundesliga TOTS Vote . EA weicht damit stark von bekannten Wegen ab, denn normalerweise ist das Community-Team als Erstes dran und ein Mittwoch war bisher auch noch nie ein Tag, an dem ein TOTS Vote gestartet ist. Wie dem auch sei, die Bundesliga TOTS Abstimmung läuft ab sofort und wie schon im letzten Jahr stehen für die Bundesliga-Abstimmung 40 Nominees zur Auswahl, die in der Saison 2023/24 die beste Leistung unter Beweis gestellt haben. Wir stellen euch auf dieser Seite alle nominierten Kandidaten vor und zeigen euch, wie ihr bei der Bundesliga TOTS Wahl mitmachen könnt. Natürlich stellen wir euch das offizielle Team und ihre Upgrades vor, wenn EA Sports die Spieler enthüllt.

FC 24 Bundesliga TOTS Vote: So könnt ihr an der Wahl teilnehmen

Die Bundesliga TOTS ist in diesem Jahr das erste Team der Saison, für den ihr eine Stimme abgeben könnt. In den folgenden Tagen könnt bei der Online-Abstimmung auf der nachfolgend verlinkten EA Sports Webseite teilnehmen und euer Traum-Bundesliga-Team aus den 40 nominierten Spielern zusammenstellen, die wir euch weiter unten auf der Seite entsprechend ihrer Positionen vorstellen.

Hier geht’s zum FC 24 23 Bundesliga TOTS Vote

Wenn ihr bei der Wahl des Bundesliga TOTS mitmachen wollt, müsst ihr euch nur zur oben verlinkten Seite begeben, den AGBs zustimmen und könnt anschließend eure Favoriten via Drag & Drop aus der Liste auf die Positionen des Spielfelds ziehen. Sobald ihr eure elf Mannen beisammen habt, klickt ihr auf den „Stimme abgeben“ Button und schon ist die Angelegenheit erledigt. Wenn ihr euer Team mit anderen Teilen wollt, habt ihr auch hier noch einmal die Gelegenheit, ein Bild eures Teams zu speichern und zu teilen. Übrigens hält euch keiner davon ab, mehrfach abzustimmen, es macht Angesichts der Millionen von Votes aber (wahrscheinlich) keinen großen Unterschied.

FC 24 Bundesliga TOTS Vote: Welche Spieler kommen in euer Traum-Bundesliga-TOTS?

Welche Spieler wurden für das Bundesliga TOTS nominiert?

Auch wenn EA eine andere Reihenfolge und einen anderen Termin gewählt hat, hat sich beim Ablauf der Wahl offensichtlich nichts verändert, denn auch für den FC 24 Bundesliga TOTS Vote wurden wieder 40 Nominees vorgestellt, die sich in 10 Stürmer, 15 Mittelfeldspieler, 10 Verteidiger und 5 Torhüter unterteilen. Das sind genau so viele nominierte Spieler wie die letzten Jahre.

Start und Ende des FC 24 Bundesliga TOTS Vote

Der FC 24 Bundesliga TOTS Vote startet diesmal am Mittwoch, dem 17. April 2024, um 19:00 Uhr. Üblicherweise läuft ein TOTS-Vote vier Tage, allerdings hat EA den Start bereits auf einen Mittwoch verschoben, daher ist es auch möglich, dass sich das Ende verschiebt. Es könnte also sein, dass es eine kurze Wahl wird und die Abstimmung bereits am Freitag, dem 19. April 2024 (19:00 Uhr), wieder endet. Genauso gut wäre es denkbar, dass EA die Wahl bis Montag, den 22. April 2024 (19:00 Uhr) laufen lässt, um den nächsten Vote am Mittwoch zu starten. In jedem Fall wurde bislang noch kein genaues Ende kommuniziert; wir aktualisieren die Seite, sobald wir Genaueres wissen.

Wie viele Spieler kommen ins FC 24 Bundesliga TOTS?

Entgegen der letzten Jahre landen diesmal nur elf Spieler im FC 24 Bundesliga TOTS – zumindest können beim Vote nur 11 Spieler gewählt werden – das sich aus drei Stürmern, drei Mittelfeldspielern, vier Verteidigern und einem Torwart zusammensetzt. Wir gehen aber stark davon aus, dass der Team-Release von ein paar weiteren Kandidaten begleitet werden, die es bei der Bundesliga TOTS-Abstimmung ganz knapp nichts ins Team geschafft haben. Diese Art von "Ehrenvollen Erwähnungen" werden üblicherweise via SBCs / Objectives veröffentlicht.

