EA FC 24: FC Versus Upgrade Tracker – Alle Eis & Feuer Spieler im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 FC Versus Eis und Feuer Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen mit ihren zwei Kartenversionen und unterschiedlichen Upgrades vor, die EA während des Events veröffentlicht. Außerdem zeigen wir euch, welche Werte und Verbesserungen die Spezialkarten erhalten, wann und wie Versus-Karten in EA Sports FC 24 steigen können und welche Upgrades möglich sind.

So funktionieren Versus Eis und Feuer Upgrades in FC 24

Beim Versus Eis und Feuer Event bekommen beliebte und bekannte Spieler*innen in FC 24 Ultimate Team jeweils zwei Kartenversionen, die leicht unterschiedliche Upgrades erhalten. Welche Werte dabei ein Upgrade erhalten und wie sie steigen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Versus Fire & Ice in FC 24?

Wie üblich bekommen auch die Versus Fire & Ice-Spieler*innen mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Gesamtwertung entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln, was - je nach Basiswertung – einer Verbesserung von +1 GES bis +10 GES entspricht. In seltenen Fällen, in denen die Basiswertung eines Spielers vergleichsweise niedrig ausfällt, sind auch doppelte Inform-Upgrades möglich.

Die Besonderheit der Versus-Feuer und Versus-Eis-Karten besteht jedoch hauptsächlich darin, dass zwei Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) gegensätzliche Verbesserungen erhalten, wodurch sich zwei unterschiedliche Spielstile ergeben.

Darüber hinaus sind bei den Versus Fire & Ice-Spieler*innen aus Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) möglich. Unüblich sind dagegen neue oder zusätzliche Positionen. Ob die Versus-Karten auch neue oder verbesserte PlayStyles bekommen können, ist bislang nicht bekannt.

Können Versus Fire & Ice weitere Upgrades bekommen?

Nein! Versus Fire & Ice-Karten sind keine dynamischen Items und können daher nicht (wie RTTK, Thunderstruck oder FC Pro Live) weitere Upgrades nach ihrem Release bekommen.

Zurück zum FC 24 Versus Eis & Feuer Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: