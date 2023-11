EA FC 24: FC Pro Upgrade Tracker - Alle Spieler*innen und ihre Verbesserungen im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 FC PRO Upgrade Tracker findet ihr alle veröffentlichten FC PRO-Spieler*innen mit ihren aktuellen Werten und Verbesserungen, die ihre Spezialkarten bekommen haben. Außerdem erfahrt ihr, wann und wie FC PRO-Karten in EA Sports FC 24 steigen können.

Nachfolgend stellen wir euch alle Spieler*innen vor, die bislang durch FC 24 FC PRO Leaks bekannt wurden. Denkt daran, dass es sich um inoffizielle Infos handelt! Es kann also sein, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald der Start des FC PRO Event erfolgt ist, stellen wir euch an dieser Stelle alle offiziellen Spieler vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24: FC Pro Leaks - Diese Spieler sollen erscheinen .

So funktionieren FC Pro Upgrades in FC 24

Beim FC 24 FC Pro Event stehen die E-Sport-Profis im Rampenlicht, die an der FC Pro Open teilnehmen und in FC 24 eine Karte eines repräsentativen Spielers erhalten, der – je nach Leistung des Profis im Wettbewerb – Verbesserungen erhalten kann. Das Ganze funktioniert recht ähnlich wie beim RTTF Event, nur steht in diesem Fall nicht der reale Fußball im Mittelpunkt, sondern die E-Sport-Weltmeisterschaft in FC 24. Die Details zu den FC Pro Upgrades erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen FC Pro Spielerkarten in FC 24?

Wie üblich erhalten FC 24 FC PRO-Spieler*innen mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarte in FC 24 Ultimate Team ein einmaliges Upgrade der Gesamtwertung, das entsprechend der Inform-Upgrade-Regel erfolgt. Je nach Basiswertung der Karte bedeutet das ein erstes Initialupgarde zwischen +1 GES und +6 GES (die Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis" steigen entsprechend). Ferner können die Karten noch weitere Verbesserungen erhalten.

Können FC PRO Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Bei den FC PRO Karten handelt es sich (wie bei RTTK Karten) um dynamische Items, die weitere Upgrades erhalten können! Damit eine FC Pro-Spezialkarte steigen kann, müssen die teilnehmenden E-Sportler im FC Pro Open Wettbewerb bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Verbesserungen möglich sind und welche Voraussetzungen die E-Sport-Profis erfüllen müssen, damit ihre jeweilige Karte steigen kann.

Upgrade Voraussetzung +1 Inform Upgrade Teilnehmer verdient 3 Punkte bei FC Pro Open +1 Spielstil

+1 Alternative Position Teilnehmer verdient 6 Punkte bei FC Pro Open +1 Inform Upgrade Teilnehmer verdient 10 Punkte bei FC Pro Open +1 Inform Upgrade

+1 Spielstil + Teilnehmer qualifiziert sich für FC Pro World Championship +1 Inform Upgrade

+1 ★ Schwacher Fuß

+1 ★ Spezialbewegung Teilnehmer gewinnt FC Pro World Championship

Fut Sheriff hat hier einmal beispielhaft dargestellt, wie die FC PRO Upgrades in FC 24 funktionieren.

Wann steigen FC PRO Karten in FC 24?

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen dazu, wann EA Sports eventuelle Upgrades der FC PRO Karten in FC 24 durchführt, wir gehen aber stark davon aus, dass es wie bei den RTTK-Karten ablaufen wird. Soll heißen: Qualifiziert sich ein E-Sportler für ein Upgrade, steigt seine FC Pro Spezialkarte in FC 24 am Ende jeder Woche (Freitag, 19:00 Uhr), nachdem alle Begegnungen einer Group Stage-Woche abgeschlossen sind. Hier der Zeitplan für die Runden:

Event Datum Uhrzeit Group Stage, Woche 1 Montag, 27. November 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 2 Montag, 4. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 3 Montag, 11. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 4 Montag, 18. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 5 Montag, 8. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 6 Montag, 15. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 7 Montag, 22. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 8 Montag, 29. Januar 2024 19:00 Uhr Championship Samstag, 3. Februar 2024 TBA

Zurück zum FC 24 FC PRO Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: