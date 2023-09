EA FC 24 RTTK Tracker: Alle Upgrades und Ratings in der Übersicht

Wann steigen RTTK Karten in EA Sports FC 24? - So funktioniert das RTTK Upgrade System Die Gruppenphasen der UECL, UEL und UECL sind im vollen Gange und auch in EA Sports FC 24 ist das Road to the Knockouts Event wieder mit von der Partie. Obwohl es nicht "FIFA 24" ist, läuft das RTTK Event in FC 24 im Großen und Ganzen genauso ab, wie man es schon aus dem Vorjahr kennt. Sprich: EA spendiert den ausgewählten RTTK-Spielern zum Start des Events eine einmalige Verbesserung (Initialupgrade) und gibt ihnen die Möglichkeit, über die beiden altbekannten Upgrade-Systeme Qualifikation und Siegesreihe weitere Upgrades zu erhalten, wofür die Spieler und ihre Teams bestimmte Voraussetzungen in ihren jeweiligen Wettbewerben erfüllen müssen. Wie die Upgrades im Detail funktionieren, erklären wir euch nachfolgend. Wann erhalten RTTK-Spieler ein Upgrade in FC 24 und steigen sie RTTK-Spieler nicht RTTK-Spieler erhalten ein Upgrade ihrer RTTK-Karten wenn: sich das Team eines RTTK-Spielers für die K.o.-Runde des jeweiligen Turniers qualifiziert (Runde der letzten 16 in der UCL / Runde der letzten 32 in der UEL & UECL).

das Team eines RTTK-Spielers 2 seiner 5 verbleibenden Gruppenphasenspiele im jeweiligen Turnier gewinnt. RTTK-Spieler erhalten keine Verbesserung, wenn: das Team eines RTTK-Spielers aus dem jeweiligen Turnier ausscheidet.

der RTTK-Spieler den Verein wechselt.

sich das Team eines RTTK-Spielers durch den 3. Platz in ihrer UEFA Champions League-Gruppe für die UEFA Europa League qualifiziert. Was ist das Qualifikation-Upgrade und wie verbessern sich RTTK Karten dadurch? Damit sich ein RTTK-Spieler das "Qualifikations-Upgrade" erhält, muss sich sein Team im jeweiligen UEFA-Wettbewerb während der Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Sprich: Die Mannschaft muss das Achtelfinale der Champions League, Europa League oder Europa Conference League erreichen. Für das Qualifikations-Upgrade zählt also die komplette Team-Leistung und nicht die individuelle Leistung des Spielers. Ein RTTK-Spieler kann das Qualifikations-Upgrade sogar dann erhalten, wenn er selbst nicht aktiv an den Spielen teilgenommen hat. Wichtig: Das Qualifikations-Upgrade ist eine Verbesserung, die jeder RTTK-Spieler nur ein einziges Mal und unabhängig vom Siegesreihen-Upgrade bekommen kann. Die Verbesserung der Karte erfolgt nach den Inform-Upgrade-Regeln. Ausgeschlossen vom Qualifikations-Upgrade sind die RTTK-Spieler, deren Team sich durch einen 3. Platz in der Champions League für die Europa League qualifizieren, weil die Qualifikation nicht während der Gruppenphase erfolgte. Was ist das RTTK Siegesreihen Upgrade und wie funktioniert es? Für das Siegesreihen-Upgrade müssen RTTK-Spieler respektive ihr Team zwei der verbleibenden Spiele während der Gruppenphase in ihrem jeweiligen UEFA-Wettbewerb gewinnen. Auch hier zählt wieder die Team-Leistung und nicht die individuelle Performance des Spielers, somit das Siegesreihen-Upgrade sogar dann möglich, wenn der nicht aktiv auf dem Rasen stand, sondern auf der Ersatzbank geparkt wurde. Wichtig: Auch das Siegesreihen-Upgrade ist eine Verbesserung, die jeder RTTK-Spieler nur ein einziges Mal und unabhängig vom Qualifikations-Upgrade erhalten kann. Auch hier erfolgt die Verbessunge entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln. Wann werden RTTK-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet? Qualifiziert sich ein RTTK-Spieler bei seinem jeweiligen UEFA-Wettbewerb für das Siegesreihen-Upgrade, steigt seine Karte in FC 24 am Ende jeder Woche, wenn alle Matches eines Spieltages der drei UEFA-Wettbewerbe abgeschlossen sind. Eine genaue Uhrzeit gibt es hierfür nicht, erfahrungsgemäß erfolgen die Verbesserungen aber kurz nachdem die jeweiligen Matche der RTTK-Spieler beendet sind und die Ergebnisse feststehen. Das Qualifikations-Upgrade erfolgt dagegen erst nach Abschluss der Gruppenphasen.