EA FC 24 Future Stars Upgrade Tracker: Alle Verbesserungen und Ratings in der Übersicht

In unserem EA Sports FC 24 Future Stars Upgrade Tracker zeigen wir euch die aktuellen Ratings von allen Future Stars Spielern und Spielerinnen und welche Verbesserungen sie erhalten haben. Obendrein erfahrt ihr, welche Werte in welchem Maße steigen können.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die bislang durch FC 24 Future Stars Leaks enthüllt wurden. Denkt aber daran, dass es sich dabei um inoffizielle Informationen handelt! Es ist also möglich, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler*innen mit ihren Werten und Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 Future Stars Leaks: Diese Spieler*innen sollen kommen .

Wann und wie steigen Future Stars in EA Sports FC 24? - So funktioniert das Upgrade System

Bei den Future Stars dreht sich alles um die vielversprechendsten Nachwuchsspieler und Jungtalente, die aktuell für Aufsehen in der Fußballwelt sorgen. Dementsprechend erhalten sie beim Future Stars Event schon ein einmal ein paar Vorschusslorbeeren in Form von extrem stark verbesserten Spezialkarten. Wie diese Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte sich verbessern können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Future Stars in FC 24?

Wie üblich erhalten die Future Stars Spieler*innen mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) und damit einhergehend ihrer Gesamtwertung. Hierbei folgt man den üblichen Inform-Upgrade-Regeln, allerdings in einer etwas anderen Weise, denn hier gibt es multiple Upgrades, wodurch Future Stars Karten schon mal um bis zu 20 Punkte im Vergleich zu ihren Basis-Karten steigen können. Diese extrem starken Upgrades kommen zustande, weil die Future Stars Karten das maximale Potenzial der jeweiligen Spieler*innen in der Zukunft abbilden sollen.

Upgrades der Gesamtwertung sind aber nur ein Teil, denn Future Stars können auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) erhalten. Neue oder andere primäre oder sekundäre Positionen sind ebenfalls möglich, kommen jedoch nicht allzu häufig vor. Offiziell wurde zwar bislang nicht bestätigt, dass Future Stars auch neue oder verbesserte PlayStyles bekommen können, wir rechnen aber fest damit.

Können Future Stars weitere Upgrades bekommen?

Normale Future Stars Karten sind keine dynamischen Items und können daher nicht wie RTTF Karten weitere Upgrades nach ihrem Release erhalten. Das wäre aber auch übertrieben, denn die Future Stars bekommen ohnehin schon mit die stärksten Upgrades, die in FC 24 überhaupt verteilt werden.

Etwas anderes sind dagegen die „UT Future Star-Akademiespieler“. Es ist bislang bisher nicht bekannt, ob die EA Sports in FC 24 die Future Star-Akademiespieler wieder mitbringt, falls es jedoch dazu kommt, gibt es von jedem Future Star-Akademiespieler vier verschiedene Karten-Versionen, von denen jede stärker ist, als ihr Vorgänger. Um diese stärkeren Karten-Versionen zu erhalten, muss die niedrigere Karte zum Lösen von maßgeschneiderten Aufgaben des jeweiligen Akademiespielers eingesetzt werden. In gewisser Weise erhalten Future Star-Akademiespieler also Upgrades, auch wenn man in der Praxis eine Karte gegen eine bessere Version tauscht.

