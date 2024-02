EA FC 24: Future Stars Icons kommen heute! - Alle Ikonen, Leaks und Infos

Wie üblich bekommen auch die Future Stars Icons mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) und Gesamtwertung entsprechend den Inform-Upgrade-Regeln. Im Gegensatz zu den „normalen“ Future Stars gibt es hier aber keine multiplen Upgrades, sondern in der Regel nur eine Stufe. In Normalfall bedeutet das - je nach Basiswertung - eine Verbesserung von +1 GES bis +3 GES.

Future Stars Icons Erklärung - So funktioniert die Ikonen-Kampagne in FC 24 Ultimate Team

Erstmals gibt es bei der Future Stars Promo auch ein Future Stars Icons Team, das eine weitere Icon-Kampagne darstellt. Was es damit auf sich hat und wie die Promo funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen die Future Stars Icons in FC 24?

Die Future Stars Icons sind Teil des FC 24 Future Stars Events und starten zeitgleich mit Team 1 am Freitag, dem 9. Februar 2024 um 19:00 Uhr. Die Promo läuft zwei Wochen, womit das Ende der Future Stars Icons auf Freitag, den 23. Februar 2024 (19:00 Uhr) fällt.

Wie viele Ikonen bekommen eine Future Stars Icon Karte?

Da es die Future Stars Icons zum ersten Mal gibt, lässt sich die genaue Anzahl an Karten nur schwer vorhersagen. Üblicherweise veröffentlicht EA bei den FC 24 Ikonen-Kampagnen aber immer nur eine kleinere Anzahl an Icons – in der Regel 14 Stück, die in zwei Teams mit je sechs Spielern plus zwei SBC-Icons in FC 24 erscheinen. Wir gehen davon aus, dass EA diesem Vorgehen auch bei den Future Stars Icons folgt. So dürfte der Release-Plan aussehen:

9. Februar 2024 (19:00 Uhr) = Release Future Stars Icons Team 1

16. Februar 2024 (19:00 Uhr) = Release Future Stars Icons Team 2

9. bis 22. Februar 2024 = Einzelne Future Stars Icons via SBC / Objective

Wie bekommt man Future Stars Icons in EA FC 24?

Wie man es nicht anders kennt, stellen Karten-Packs die vorrangige Quelle für die Future Stars-Icons dar. Ferner wird es ein paar wenige Future Stars Icons geben, die ihr durch das Lösen von Event-SBCs/-Objektives als Belohnung bekommen könnt. Zudem sind Karten aus Packs üblicherweise handelbar, daher dürften Future Stars Icons auch auf dem Transfermarkt zu finden sein.

Im Falle von Packs gelten die üblichen Regeln: Die Future Stars Icons ersetzen für die Dauer ihres Release-Zeitraumes die normalen Karten der jeweiligen Spieler in Packs. Alle Packs, in denen Spieler-Karten enthalten sind, können Future Stars Icons enthalten, egal, ob ihr die Packs für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Spieler-Karten beinhalten, haben durch die höhere Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet, garantierte Future Stars Icons gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FC 24 UT Ultimate Team gebunden:

09.02.2024 bis 16.02.2024 = Karten von Future Stars Icons Team 1 in Packs

16.02.2024 bis 23.02.2024 = Karten von Future Stars Icons Team 2 in Packs

