EA FC 24: Alle 60 UT Heroes & 19 UCL / UWCL Heroes und ihre Ratings

Alle Stürmer UT Heroes und Marvel UCL / UWCL Heroes in FC 24 In FC 24 Ultimate Team gibt es 24 Stürmer Heroes, von denen 5 Spieler zusätzlich zur Basis-Karte noch eine UCL/UWCL-Kartenversion erhalten, dementsprechend stehen insgesamt 29 verschiedene Stürmer Hero-Items zur Option. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Basis-Heroes und auch die UCL/UWCL-Version der entsprechenden Spieler, die solch eine Karte erhalten. Alle EA FC 24 Stürmer Heroes: Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Gianluca Vialli

(UCL) 91 ST (MS) TBA★ TBA★ 90 91 74 85 44 82 Italien Carlos Tevez

(UCL) 90 ST (MS) TBA★ TBA★ 88 91 83 89 48 91 Argentinien Paulo Futre

(UCL) 89 LF (LM) TBA★ TBA★ 94 83 82 91 38 60 Portugal Fernando Morientes

(Basis) 89 ST (MS) 4★ 4★ 84 90 77 83 45 86 Spanien Rudi Völler

(Basis) 89 ST (MS) 3★ 4★ 89 90 76 86 47 85 Deutschland Jean-Pierre Papin

(Basis) 89 ST (MS) 3★ 4★ 83 93 73 83 44 76 Frankreich Gianluca Vialli

(Basis) 89 ST (MS) 3★ 4★ 86 89 72 83 42 79 Italien Dimitar Berbatov

(UCL) 88 ST (MS) TBA★ TBA★ 83 87 82 88 35 75 Bulgarien Antonio Di Natale

(Basis) 88 ST (MS, LF) 4★ 4★ 90 91 85 90 46 70 Italien Mario Gomez

(Basis) 88 ST (MS) 3★ 4★ 83 90 73 82 43 83 Deutschland Paulo Futre

(Basis) 88 LF (LM, RF, ST) 4★ 3★ 93 81 80 93 37 58 Portugal Diego Milito

(Basis) 88 ST (MS) 3★ 4★ 83 89 75 84 43 80 Argentinien Diego Forlán

(Basis) 88 ST (MS, LF) 4★ 4★ 86 90 79 85 55 76 Uruguay Carlos Tévez

(Basis) 88 ST (MS) 4★ 3★ 85 89 80 86 46 89 Argentinien Nwankwo Kanu

(UCL) 87 MS (ST) TBA★ TBA★ 82 87 82 88 41 76 Nigeria Joe Cole

(Basis) 87 RF (RM, ZOM, LF) 4★ 4★ 88 84 86 90 51 72 England Dimitar Berbatov

(Basis) 87 ST (MS) 4★ 3★ 80 85 81 87 34 74 Bulgarien Tomas Brolin

(Basis) 87 ST (ZOM, MS, RF) 4★ 3★ 87 88 83 90 59 69 Schweden Harry Kewell

(Basis) 87 LF (LM, ZOM) 4★ 3★ 90 85 88 88 52 69 Australien Robbie Keane

(Basis) 86 ST (MS) 4★ 4★ 87 88 76 88 45 76 Irland Ole Gunnar Solskjær

(Basis) 86 ST (MS) 3★ 4★ 85 88 75 84 45 66 Norwegen Nwankwo Kanu

(Basis) 86 MS (ST) 3★ 3★ 79 85 81 87 40 75 Nigeria Landon Donovan

(Basis) 86 MS (RM, ZOM, ST) 4★ 4★ 89 86 81 85 46 70 USA Sidney Govou

(Basis) 86 ST (RM, MS) 4★ 3★ 89 89 90 88 55 70 Frankreich Sami Al-Jaber

(Basis) 86 ST (MS) 3★ 3★ 88 86 75 83 44 71 Saudi-Arabien Włodzimierz Smolarek

(Basis) 86 ST (MS, LF) 3★ 3★ 91 85 80 90 41 83 Polen Peter Crouch

(Basis) 85 ST (MS) 3★ 3★ 74 87 75 78 52 80 England Tim Cahill

(Basis) 85 ST (ZM, ZOM, MS) 3★ 4★ 80 85 76 81 62 86 Australien Saeed Al Owairan

(Basis) 85 RF (RM, ZOM, ST) 4★ 4★ 94 82 80 86 35 72 Saudi-Arabien Das sind alle Stürmer Heroes in FC 24 Ultimate Team. Zurück zum EA FC 24: Alle UT Heroes Inhaltsverzeichnis

Alle Mittelfeld UT Heroes und Marvel UCL / UWCL Heroes in EA FC 24 In EA Sports FC 24 Ultimate Team stehen euch 21 Mittelfeld Heroes zur Auswahl, von denen 9 Spieler zusätzlich zur Basis-Karte noch eine UCL/UWCL-Kartenversion erhalten – insgesamt macht das also 30 verschiedene Mittelfeld Hero-Items. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Basis-Heroes sowie die UCL / UWCL-Version aller entsprechenden Spieler*innen. Alle EA FC 24 Mittelfeld Heroes: Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Wesley Sneijder

(UCL) 91 ZOM TBA★ TBA★ 85 87 93 89 56 80 Niederlande Nadine Keßler (UWCL) 90 ZM TBA★ TBA★ 84 87 90 88 80 80 Deutschland Jari Litmanen

(UCL) 89 ZOM TBA★ TBA★ 74 88 85 84 36 67 Finnland Rui Costa

(UCL) 89 ZOM TBA★ TBA★ 85 82 89 87 45 80 Portugal Steve McManaman

(UCL) 89 RM (RF) TBA★ TBA★ 91 80 86 89 48 80 England Abédi Pelé

(Basis) 89 ZOM (LM, MS) 4★ 4★ 91 83 87 91 48 66 Ghana David Ginola

(Basis) 89 LM (ZOM, ST, LF) 5★ 5★ 90 88 87 91 55 84 Frankreich Ludovic Giuly

(UCL) 88 RM (RF) TBA★ TBA★ 90 85 85 88 51 60 Frankreich Tomas Rosicky

(UCL) 88 ZOM TBA★ TBA★ 85 83 88 90 60 73 Tschechien Jay-Jay Okocha

(Basis) 88 ZOM (RM, ST) 5★ 4★ 87 83 83 93 40 60 Nigeria Jari Litmanen

(Basis) 88 ZOM (ZM) 3★ 4★ 82 87 83 83 35 65 Finnland Nadine Keßler

(Basis) 88 ZM (ZOM) 4★ 3★ 81 85 88 86 78 77 Deutschland Wesley Sneijder

(Basis) 88 ZOM (ZM, LM) 4★ 5★ 81 84 90 86 53 75 Niederlande Ramires

(UCL) 87 ZDM TBA★ TBA★ 89 80 81 82 85 85 Brasilien Rui Costa

(Basis) 87 ZOM 4★ 4★ 83 80 87 85 43 76 Portugal Yaya Touré

(Basis) 87 ZDM (ZM, ZOM) 4★ 4★ 78 83 86 84 80 89 Elfenbeinküste Claudio Marchisio

(Basis) 87 ZM (ZDM, LM) 4★ 4★ 82 81 85 86 80 82 Italien Hidetoshi Nakata

(Basis) 87 ZOM (ZM) 4★ 4★ 85 84 85 86 62 65 Japan Steve McManaman

(Basis) 87 RM (LM, ZOM, RF) 4★ 4★ 89 77 84 87 46 77 England DaMarcus Beasley

(UCL) 86 LM (LF) TBA★ TBA★ 93 78 80 87 75 75 USA Ludovic Giuly

(Basis) 86 RM (RF) 4★ 4★ 88 83 81 85 49 58 Frankreich Freddie Ljungberg

(Basis) 86 LM (RM, LF) 4★ 4★ 87 81 82 86 45 77 Schweden Aleksandr Mostovoi

(Basis) 86 ZOM (LM) 4★ 5★ 78 83 86 88 62 77 Russland Tomáš Rosický

(Basis) 86 ZOM (RM, ZM) 4★ 3★ 83 81 86 88 57 69 Tschechien Dirk Kuyt

(Basis) 86 ZOM (ZM) 3★ 3★ 84 88 80 83 70 82 Niederlande Ramires

(Basis) 86 ZDM (RM) 4★ 3★ 88 78 80 81 84 83 Brasilien Ji Sung Park

(Basis) 86 LM (RM, LF) 3★ 4★ 85 80 83 85 78 81 Südkorea Lars Ricken

(Basis) 85 ZOM (RM, MS) 3★ 4★ 83 85 80 83 58 65 Deutschland DaMarcus Beasle

(Basis) 85 LM (LV, LF) 3★ 4★ 91 77 79 86 73 74 USA Clint Dempsey

(Basis) 85 ZOM (LF) 4★ 4★ 82 86 81 85 47 80 USA Das sind alle Mittelfeld Heroes in FC 24 Ultimate Team. Zurück zum EA FC 24: Alle UT Heroes Inhaltsverzeichnis

Alle Verteidiger & Torwart UT Heroes und Marvel UCL / UWCL Heroes in EA FC 24 Für die Abwehr stehen euch in FC 24 Ultimate Team insgesamt 20 Items zur Verfügung: 14 Verteidiger Heroes, von denen 4 Spieler*innen zusätzlich zur Basis-Karte noch eine UCL/UWCL-Kartenversion erhalten, plus 2 Torwart Heroes. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Basis-Heroes sowie die UCL / UWCL-Version aller entsprechenden Spieler*innen. Alle EA FC 24 Mittelfeld Heroes: Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Bixente Lizarazu

(UCL) 90 LAV (LV) TBA★ TBA★ 90 61 83 85 85 84 Frankreich Sonia Bompastor (UWCL) 89 LV (LAV) TBA★ TBA★ 90 85 88 89 85 77 Frankreich Vincent Kompany

(UCL) 89 IV TBA★ TBA★ 81 61 70 72 91 87 Belgien Jürgen Kohler

(Basis) 89 IV 2★ 3★ 71 51 63 62 91 90 Deutschland Lúcio

(Basis) 89 IV 3★ 3★ 82 72 74 77 91 89 Brasilien Alex Scott (UWCL) 88 RV (RAV) TBA★ TBA★ 89 73 83 82 87 83 England Ricardo Carvalho

(Basis) 88 IV 2★ 3★ 77 56 71 73 91 82 Portugal Bixente Lizarazu

(Basis) 88 LAV (LV) 3★ 3★ 87 59 80 82 83 82 Frankreich Rafael Márquez

(Basis) 88 IV (ZDM) 3★ 3★ 74 65 75 74 90 88 Mexiko Javier Mascherano

(Basis) 88 IV (ZDM) 3★ 3★ 76 55 76 75 89 86 Argentinien Vincent Kompany

(Basis) 88 IV 2★ 3★ 80 60 68 70 90 86 Belgien John Arne Riise

(Basis) 87 LV (LAV) TBA★ TBA★ 85 82 82 82 83 87 Norwegen Iván Córdoba

(Basis) 87 IV 2★ 3★ 86 63 65 68 90 87 Kolumbien Joan Capdevila

(Basis) 86 IV (LAV) 3★ 3★ 84 76 81 79 85 80 Spanien Ledley King

(Basis) 86 IV 2★ 4★ 80 55 69 72 89 80 England John Arne Riise

(Basis) 86 LV (LAV, LM) 3★ 2★ 83 81 81 80 81 86 Norwegen Sonia Bompastor

(Basis) 86 LV (LAV, LM) 3★ 3★ 87 80 85 85 82 74 Frankreich Alex Scott

(Basis) 85 RV (RAV) 3★ 4★ 86 70 79 78 84 80 England Alle EA FC 24 Torwart Heroes: Spieler GES POS SB SF DRI HAN KIC REF SPD POS Nationalität Jorge Campos

(Basis) 87 TW 3★ 4★ 93 83 81 90 84 80 Mexiko Jerzy Dudek

(Basis) 86 TW 1★ 3★ 86 83 78 90 60 85 Polen Das sind alle Verteidiger und Torhüter Heroes in FC 24 Ultimate Team. Zurück zum EA FC 24: Alle UT Heroes Inhaltsverzeichnis

FC 24 neue Heroes: Diese 19 Helden kommen in Ultimate Team hinzu Mit EA Sports 24 Ultimate Team kommen 19 neue Heroes zu den letztjährigen Helden hinzu, womit die Gesamtanzahl an Helden jetzt auf 60 Helden steigt. Jeder dieser 60 Helden erhält eine "Basis-Hero-Karte" und zusätzlich erhalten die 19 neuen Heroes noch eine zweite Kartenversion zur UCL / UWCL. Hier die neuen Helden in alphabetischer Reihenfolge. Neue Heroes in FC 24: FC 24 Hero Spitzname Alex Scott The Accomplished Gianluca Vialli La Leggenda Carlos Tevez El Guerrero Wesley Sneijder Sureshot Bixente Lizarazu Dynamo Nwankwo Kanu King Kanu Nadine Kessler The Wolf Giuly Spellstrike John Arne Riise The Arctic Warrior Tomas Rosicky The Conductor Paulo Futre Fast Future Dimitar Berbatow Flashfreeze Sonia Bompastor Bombardier Jari Litmanen Kuningas Rui Costa O Maestro Vincent Kompany Kaptain Kompany Steve McManaman Agent Macca Demarcus Beasley Trickybeas Ramires The Motor Zurück zum EA FC 24: Alle UT Heroes Inhaltsverzeichnis

EA FC 24 Vorbesteller Hero Pack: Wann kommt das Hero Pack und was tun, wenn man den Vorbesteller Bonus nicht erhalten hat? Wenn ihr FC 24 rechtzeitig vorbestellt habt, gehört ein zufälliges, untauschbares FC 24 UCL-/UWCL Hero-Item zum Umfang eurer Vorbesteller-Boni. Wie ihr dieses gratis Hero Pack bekommt und wann es verfügbar ist, erfahrt ihr nachfolgend: Wer bekommt das FC 24 Vorbesteller Hero Pack? Wie der Name bereits verdeutlicht, bekommt man das Vorbesteller Hero Pack nur, wenn man die Ultimate Edition von EA Sports FC 24 vor dem 22. August 2023 vorbestellt hat. Seid ihr mit eurer Vorbestellung auch nur einen Tag später dran gewesen, gehört das Hero Pack nicht zum Umfang der Ultimate Vorbestellung! Wann und wie bekommt man das Hero Pack in FC 24? Habt ihr euch den Vorbesteller-Bonus gesichert, müsst ihr euch noch bis zum 27. November (19:00 Uhr) gedulden, bis ihr euer garantiertes Hero-Item bekommt, denn erst dann werden die UCL-/UWCL-Hero-Items im FC 24 Ultimate Team Modus erscheinen. Sofern es keine Probleme gibt, wird euch euer Vorbesteller Hero Pack automatisch zugeschickt, ihr könnt es im Ingame-Shop in Empfang nehmen. FC 24 Hero Pack nicht bekommen? – das könnt ihr tun, um euer garantiertes Hero-Item zu erhalten Das Hero Pack für Vorbesteller gab es schon in den Jahren zuvor und leider waren damit auch immer ein paar Probleme verbunden. Im Klartext haben Spieler immer wieder davon berichtet, dass sie ihr Vorbesteller Hero Pack nicht erhalten haben. Falls ihr also nach dem Release der UCL-/UWCL Heroes nicht euer Vorbesteller Pack erhaltet, solltet ihr als Erstens noch einmal das Datum eurer Vorbestellung überprüfen: Ihr müsst die "Ultimate Edition" vor dem 22. August 2022 vorbestellt haben – als bis zum 21.08.23 23:59 Uhr. Danach gehört Hero Pack nicht mehr zum Umfang der Ultimate Edition. Habt ihr rechtzeitig vorbestellt und trotzdem kein Pack im Ingame-Shop, solltet ihr euch mit dem Kundendienst von EA Sports in Verbindung setzen. Hier könnt ihr den Mitarbeitern euer Problem schildern, wofür ihr höchstwahrscheinlich den Kaufbeleg mit Datumsangabe eurer Vorbestellung als Nachweis vorlegen müsst (so könnt ihr euren Kaufbeleg an EA übermitteln). Sollte es zu größeren Problemen beim Release der Vorbesteller Packs kommen, wird EA das über die offiziellen Kanäle kommunizieren und üblicherweise innerhalb von ein paar Tagen eine Lösung anbieten. Zurück zum EA FC 24: Alle UT Heroes Inhaltsverzeichnis