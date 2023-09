EA FC 24 Icons: Alle 105 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team

FC 24 neue Icons und nicht mehr verfügbare Ikonen Traditionell überarbeitet EA Sports die Auswahl der Ikonen mit jeder neuen Saison und gerade mit dem Hinzukommen des Frauenfußballs in FUT Ultimate Team gibt es einige neue Icons, aber auch ein paar legendäre Spieler, die nicht mehr dabei sind. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Es gibt 8 neue Icons in FC 24 sowie drei Ikonen, die entweder gar nicht mehr verfügbar sind oder neuerdings eine Hero-Karte erhalten haben. Neue Icons in FC 24 Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Mia Hamm 93 ST (MS) TBA★ TBA★ 92 93 86 92 54 81 USA Birgit Prinz 92 ST (MS) TBA★ TBA★ 83 92 80 82 52 88 Deutschland Bobby Charlton 92 ZOM TBA★ TBA★ 90 91 87 91 50 74 England Homare Sawa 91 ZM TBA★ TBA★ 84 87 91 91 83 76 Japan Zico 91 ZOM TBA★ TBA★ 89 92 91 91 62 71 Brasilien Camille Abily 90 ZM TBA★ TBA★ 82 89 90 89 80 78 Frankreich Kelly Smith 89 ST (MS) TBA★ TBA★ 88 90 84 89 46 77 England Franck Ribery 88 LM (LF) TBA★ TBA★ 89 85 85 90 37 65 Frankreich Entfernte Ikonen, die in FC 24 nicht mehr dabei sind: Spieler Basis

Alle 46 Stürmer Icons in EA FC 24 und ihre Werte Bei den Stürmer-Ikonen hat sich Christian Vieri zwar verabschiedet, dafür sind aber mit Mia Hamm, Birgit Prinz und Kelly Smith drei neue Spielerinnen hinzugekommen, womit die Anzahl an offensiven Icons in FC 24 auf 46 Kandidaten anwächst. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Stürmer Icons mit den neuen Ratings ihrer Basiskarten (was mit den Werten der anderen Kartenversionen ist, erfahrt beim Punkt Icon Kampagnen statt Basis, Mid, Prime und Moment Icons). EA Sports FC 24: Stürmer Icons Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Ronaldo Nazario 94 ST 5★ 5★ 94 94 79 94 43 75 Brasilien Johan Cruyff 93 MS 5★ 5★ 90 91 90 93 42 73 Niederlande Mia Hamm (Neu) 93 ST (MS) TBA★ TBA★ 92 93 86 92 54 81 USA Ronaldinho 93 LF (LM) TBA★ TBA★ 91 89 90 95 38 80 Brasilien Birgit Prinz (Neu) 92 ST (MS) TBA★ TBA★ 83 92 80 82 52 88 Deutschland Ferenc Puskas 92 MS 4★ 3★ 90 94 89 91 45 74 Ungarn Garrincha 92 RF 5★ 4★ 89 85 92 94 40 66 Brasilien Gerd Müller 92 ST 4★ 4★ 87 92 76 85 44 74 Deutschland Eusebio 91 MS 4★ 5★ 92 92 84 91 44 77 Portugal Marco van Basten 91 ST 3★ 4★ 84 92 74 87 37 73 Niederlande Thierry Henry 91 ST TBA★ TBA★ 93 90 82 89 51 78 Frankreich Alessandro Del Piero 90 MS 4★ 5★ 83 90 87 91 41 66 Italien Dennis Bergkamp 90 MS 4★ 4★ 83 89 84 88 35 76 Niederlande George Best 90 RF 4★ 4★ 91 89 82 92 56 68 Nordirland Raul 90 MS 4★ 4★ 86 90 80 88 45 72 Spanien Rivaldo 90 LF 4★ 2★ 87 88 87 91 42 75 Brasilien Ruud Gullit 90 MS (ST) TBA★ TBA★ 85 88 88 86 80 87 Niederlande Alan Shearer 89 ST 2★ 3★ 82 91 76 78 49 84 England Didier Drogba 89 ST 4★ 4★ 87 90 74 80 44 87 Elfenbeinküste Emilio Butragueno 89 ST 3★ 5★ 92 89 78 90 40 65 Spanien Eric Cantona 89 MS 5★ 4★ 86 89 86 89 50 88 Frankreich Gary Lineker 89 ST 3★ 4★ 86 89 71 84 40 75 England Hristo Stoichkov 89 ST 4★ 3★ 90 91 84 90 49 84 Bulgarien Hugo Sanchez 89 ST 3★ 4★ 89 90 78 88 41 72 Mexiko Jairzinho 89 RF 5★ 4★ 91 89 84 90 49 73 Brasilien Kelly Smith (Neu) 89 ST (MS) TBA★ TBA★ 88 90 84 89 46 77 England Kenny Dalglish 89 ST 4★ 5★ 89 90 75 88 41 72 Schottland Luis Figo 89 RF 4★ 4★ 89 84 86 90 38 77 Portugal Ruud van Nistelrooy 89 ST TBA★ TBA★ 84 89 71 83 38 80 Niederlande Samuel Eto'o 89 ST 4★ 4★ 92 90 79 87 45 80 Kamerun Andriy Shevchenko 88 ST 3★ 4★ 86 90 71 85 35 73 Ukraine Michael Owen 88 ST 3★ 4★ 89 88 69 87 35 66 England Miroslav Klose 88 ST 3★ 4★ 86 87 73 80 40 79 Deutschland Patrick Kluivert 88 ST 4★ 4★ 84 86 76 81 40 79 Niederlande Robin van Persie 88 ST 4★ 4★ 84 91 84 87 45 73 Niederlande Wayne Rooney 88 ST 3★ 4★ 88 90 81 86 53 87 England David Trezeguet 87 ST 4★ 4★ 82 88 67 79 42 77 Frankreich Davor Suker 87 ST 4★ 4★ 83 89 79 88 43 75 Kroatien Fernando Torres 87 ST 4★ 4★ 89 87 75 85 43 75 Spanien Gianfranco Zola 87 MS 4★ 4★ 85 88 85 89 41 63 Italien Ian Rush 87 ST 3★ 4★ 84 89 69 83 43 78 Wales Ian Wright 87 ST 3★ 4★ 88 89 69 81 40 76 England John Barnes 87 LF 4★ 4★ 89 85 83 89 44 83 England Henrik Larsson 86 ST 3★ 4★ 87 86 73 82 45 71 Schweden Hernan Crespo 86 ST 4★ 4★ 86 86 70 85 36 70 Argentinien Luis Hernandez 86 ST 4★ 3★ 89 85 71 86 45 67 Mexiko Das sind alle 46 Stürmer Icons in EA FC 24. Zurück zum EA FC 24 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Alle 20 Verteidiger Icons in EA Sports FC Bei den Verteidiger-Icons stehen euch in FC 24 wieder 20 Spieler zur Auswahl. Es gab keine Neuzugänge und auch keine Abgänge, es bleibt also alles beim Alten. Die anschließende Tabelle zeigt euch die Abwehr-Ikonen und welche Wertungen ihre Basiskarten bekommen haben (was mit ihren anderen Kartenversionen ist, erfahrt beim Punkt Icon Kampagnen statt Basis, Mid, Prime und Moment Icons). EA Sports FC 24: Verteidiger Icons Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Paolo Maldini 92 IV 2★ 4★ 85 55 74 69 95 82 Italien Cafu 91 RAV 4★ 3★ 90 56 83 85 88 83 Brasilien Carlos Alberto Torres 91 IV 3★ 4★ 89 64 80 84 88 85 Brasilien Franco Baresi 91 IV 2★ 3★ 73 48 75 70 94 83 Italien Bobby Moore 90 IV 2★ 3★ 70 62 81 76 92 83 England Roberto Carlos 90 LV 3★ 2★ 91 83 83 80 85 86 Brasilien Alessandro Nesta 89 IV 2★ 3★ 76 44 63 68 92 84 Italien Fabio Cannavaro 89 IV 2★ 3★ 80 44 62 67 93 83 Italien Javier Zanetti 89 RV 2★ 4★ 83 60 84 81 86 78 Argentinien Phillip Lahm 89 RV 3★ 3★ 84 68 83 83 86 70 Deutschland Puyol 89 IV 2★ 3★ 72 46 66 59 91 88 Spanien Fernando Hierro 88 IV 2★ 3★ 74 67 74 68 92 84 Spanien Laurent Blanc 88 IV 2★ 3★ 78 67 68 76 90 85 Frankreich Marcel Desailly 88 IV 2★ 3★ 82 51 65 66 88 88 Frankreich Rio Ferdinand 88 IV 3★ 3★ 82 48 65 64 90 85 England Ronald Koeman 88 IV 3★ 3★ 76 86 85 78 88 84 Niederlande Nemanja Vidic 87 IV 2★ 3★ 78 48 62 62 90 89 Serbien Ashley Cole 86 LV 3★ 2★ 87 65 79 80 84 77 England Gianluca Zambrotta 86 RV 4★ 5★ 87 69 80 81 84 82 Italien Sol Campbell 86 IV 2★ 3★ 81 45 60 58 87 88 England Das sind alle 20 Verteidiger Icons in EA FC 24. Zurück zum EA FC 24 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Das sind die 5 Torwart Icons in EA FC 24 Bleiben noch die Torhüter-Icons übrig. Hier geht es auch recht schnell, denn es gibt keinerlei Veränderungen! Sprich: Es bleiben dieselben fünf Torwarte der Vorjahressaison verfügbar. In der folgenden Tabelle seht ihr, wer die fünf Spieler sind und welche Wertungen ihre Basiskarten erhalten haben (was mit ihren anderen Kartenversionen ist, erfahrt beim Punkt Icon Kampagnen statt Basis, Mid, Prime und Moment Icons). EA Sports FC 24: Verteidiger Icons Spieler GES POS SB SF DRI HAN KIC REF SPD POS Nationalität Lev Yashin 92 TH 1★ 3★ 93 89 75 94 60 93 Russland Casillas 90 TH 1★ 3★ 90 88 84 93 59 88 Spanien Peter Schmeichel 89 TH 1★ 3★ 89 84 86 91 47 87 Dänemark Edwin van der Sar 88 TH 1★ 3★ 84 87 79 86 39 92 Niederlande Petr Cech 88 TH 1★ 3★ 86 85 76 88 54 90 Tschechien Das sind die 5 Torwart Icons in EA FC 24. Zurück zum EA FC 24 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Neu in FC 24: Legendäre Spielerinnen und "Icon Kampagnen" statt Basis, Mid, Prime und Moment Icons Bei den Icons hat es mit FC 24 zwei große Änderungen gegeben. Die erste wurde bereits seit der Ankündigung groß kommuniziert: Der Frauenfußball zieht mit seinen wichtigsten Clubs und Ligen in FUT Ultimate Team ein und dazu gehören auch die ersten Icons-Spielerinnen. Die zweite große Änderung ist für Veteranen auch nicht wirklich neu: Neue Ikonen kommen in FC nun nur noch mit "Icon Kampagnen" ins Spiel. Icon Kampagnen wurden bereits in der FIFA-Saison 2022/23 eingeführt, getestet und für gut befunden, deshalb gibt es zum Start von EA Sports FC 24 auch nur noch die Basis-Karten der Ikonen. Natürlich werden neue, stärkere Kartenversionen der Icons folgen, diese werden aber nicht mehr wie die Prime- und Moments-Icons zu bestimmten Zeitpunkten veröffentlicht, sondern immer im Rahmen von bestimmten Events. Diese Änderungen haben durchaus ihre Vor- und Nachteile. Der offensichtlichste Nachteil ist, dass zunächst nur die Basis-Karten im Spiel verfügbar sind und die Werte der folgenden Karten bis zu ihrer Veröffentlichung unbekannt bleiben. Allerdings ermöglichen die Icon Kampagnen zusätzliche und interessante Spielinhalte bei Events und Promos. Obendrein sind mehr Icon-Karten-Versionen möglich: Beispielsweise sind letztes Jahr neben den Basiskarten auch noch die FUT Birthday Icons, TOTY Icons, Trophy Titan Icons, World Cup Icons und Cover Icons erschienen, statt wie früher nur die "Basis", "Mid", "Prime" und "Moments". Bereits letzte Saison gab es zahlreiche Icon Kampagnen, in EA Sports FC 24 dürften es ähnlich viele oder sogar mehr werden. Zurück zum EA FC 24 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis