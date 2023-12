EA FC 24: TOTGS Upgrade Tracker - Alle Top-Spieler*innen Gruppenphasen im Überblick

So funktionieren TOTGS Upgrades in FC 24 Bei der FC 24 Team of the Group Stage Promo werden die besten Spieler der UEFA-Wettbewerbe Champions League, Women’s Champions League, Europa League und Europa Conference League mit verbesserten Spezialkarten geehrt. Wie diese Upgrades der Spielerkarten im Detail funktionieren, erfahrt ihr nachfolgend. Wann und wie steigen TOTGS in FC 24? Wie üblich erhalten die Team of the Group Stage-Spieler*innen bei Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Gesamtwertung entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln. Abhängig von der Basiswertung jedes einzelnen Spielers dürfte es Verbesserungen zwischen +1 GES und +10 GES geben. Natürlich erhalten die Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis" entsprechende Verbesserungen, die zum Steigen der Gesamtwertung führen. Ob TOTGS-Spieler*innen noch weitere Verbesserungen wie neue oder verbesserte PlayStyles, Positionsänderungen und Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) bekommen können, ist bislang nicht bekannt. Wir gehen derzeit aber davon aus, dass diese Verbesserungen möglich sind. Können TOTGS Karten weitere Upgrades bekomen? Nein! TOTGS Karten sind keine dynamischen Items und können daher nicht (wie RTTK, Thunderstruck oder FC Pro Live) weitere Upgrades nach ihrem Release erhalten. Zurück zum FC 24 TOTGS Inhaltsverzeichnis Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: EA FC 24: Tipps und Tricks – Die große Übersicht