Elder Scrolls 4: Oblivion soll angeblich ein Remake erhalten

Ein angeblicher ehemaliger Mitarbeiter von Virtuos behauptet, dass sein altes Studio an einem Remake zu Elder Scrolls 4: Oblivion arbeitet. Aktuell ist Virtuos mit dem kommenden Remake von Metal Gear Solid beschäftigt.

Gerüchte um ein Oblivion-Remake

Auf Reddit schrieb der angebliche Ex-Mitarbeiter seine Behauptung in den GamingLeaksAndRumors-Subreddit. Von den Mods der Seite soll er als legitimer ehemaliger Virtuos-Mitarbeiter verifiziert worden sein. Inzwischen wurde dieser Beitrag jedoch gelöscht (danke, Xfire).

In diesem schrieb er, dass Virtuos an fünf verschiedenen Projekten arbeite. Das Remake von Metal Gear Solid sei nur eines dieser Spiele. Bei einem Projekt mit dem Codenamen "Altar" soll es sich um ein Remaster von Oblivion handeln. Angeblich soll der Titel gleichzeitig auf der Unreal Engine 5 als auch auf der alten Oblivion-Engine laufen.

Die Grafik soll das Spiel aus der UE5 beziehen, das meiste Gameplay und die Physik soll jedoch wie gewohnt über die alte Engine laufen. Laut dem Nutzer soll das Projekt Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen - je nachdem, ob es sich hier schlussendlich um ein Remake oder ein Remaster handelt.

Außerdem soll Virtuos an "Massive" arbeiten, einem Projekt irgendwo zwischen Monster Hunter und Shadow of Colossus, einem DLC für New World sowie einem narrativen Kletterspiel mit dem Codenamen Ominous. Bestätigt wurden die Aussagen des Reddit-Nutzers bisher nicht offiziell.