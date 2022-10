F1 Manager 2022: Tipps und Tricks - So gelingt der Einstieg als Teamchef

Während einer Formel-1-Saison kann viel passieren und als Teamchef ist es nicht leicht, sich um alles zu kümmern. Genau das wird aber von euch im F1 Manager 2022 gefordert. Strategien, Entwicklung Forschung und so weiter. Es gibt viel zu tun!

Aber wie sollt ihr das alles bewältigen, auf was müsst ihr achten? Wir haben für euch ein paar Tipps und Tricks zum F1 Manager 2022 in unserem Guide zusammengestellt, die euch beim Einstieg in die offizielle F1-Management-Simulation helfen. Los geht’s!

Denkt an eure Ziele

Ein Sieg in einem Rennen ist natürlich immer eine tolle Sache, dennoch solltet ihr im F1 Manager 2022 immer eure allgemeinen Ziele im Auge behalten. Ihr erhaltet Zielvorgaben vom Vorstand und könnt euch genau anschauen, wie der aktuelle Stand ist. So lässt sich abschätzen, ob ihr auf einem guten Weg seid oder nicht.

Letztlich solltet ihr versuchen, eure Ziele zu erreichen, um euch zusätzliche Belohnungen und andere Dinge zu sichern. Manche der Aufgaben sind dabei langfristig ausgelegt und können sich darauf beziehen, regelmäßig unter den Top 3 zu landen oder einen Mindestrang in der Weltmeisterschaft zu erreichen.

Mit der Wahl des Teams bestimmt ihr auch euer anfängliches Budget.

Kümmert euch um die Sponsoren

Sponsoren sind ein wichtiger Teil des F1-Geschäfts, das ist auch im F1 Manager 2022 nicht anders. Zusätzliche Budgets oder Belohnungen, die ihr dadurch erhaltet, können euch weiterhelfen, denn mehr Geld schadet in diesem Geschäft mit Sicherheit nicht.

Ihr könnt vor einem Rennen etwa bestimmte Ziele ins Auge fassen und den Sponsoren versprechen. Erfüllt ihr sie, werdet ihr dafür belohnt. Gelingt es nicht, erhaltet ihr weniger Geld. Gerade bei den weniger finanzstarken Teams solltet ihr eure Sponsoren zufriedenstellen, um eine gute Einnahmequelle zu haben.

Behaltet eure Finanzen im Blick

Ganz allgemein ist es wichtig, einen guten Überblick über die Finanzen zu behalten. Das Startbudget unterscheidet sich von Team zu Team und basiert auf den Ergebnissen der WM von 2021. Ihr müsst schauen, dass ihr nicht zu viele Verluste macht. Es schadet nie, eine vernünftige Reserve in der Hinterhand zu haben und nicht alles auszugeben. Achtet zudem darauf, wie viel Geld der Vorstand ausgeben möchte und wie die Budgetgrenzen bei Upgrades aussehen.

Entwickelt neue Teile

Was uns auch direkt zum nächsten Aspekt führt: Die Verbesserung der Fahrzeugteile. Wie in der Realität könnt ihr neue Teile über die Saison hinweg entwickeln und so noch mehr Performance aus eurem Wagen herauskitzeln. Es ist sogar möglich, dass noch vor dem ersten Rennen der Saison zu tun, wenn ihr direkt damit beginnt.

Zuerst solltet ihr euch auf Dinge wie das Chassis oder den Unterboden konzentrieren. Es lohnt sich auch, zusätzliche Zeit für Tests zu investieren, um das Meiste herauszuholen. Verzichtet aber zuerst darauf, die Aufhängung zu verbessern, da ihr nach dem allerersten Rennen direkt mit einer besseren Variante belohnt werdet.

Mit der Entwicklung neuer Teile verbessert ihr eure Fahrzeuge.

Achtet auf Einschränkungen

Gleichzeitig könnt ihr euch nicht unlimitiert bei den Upgrades austoben. Es gibt Budgetgrenzen für die Saison und ihr könnt nicht uneingeschränkt Tests durchführen. Überlegt euch daher gut, wie eure Autos über die Saison hinweg performen sollen.

Ihr müsst eine gute Balance finden und darüber nachdenken, ob ihr bereits starke Teile noch weiter verbessert oder schwächere Komponenten auf ein höheres Niveau bringt. Es lohnt sich, sich intensiv damit und mit den Eigenheiten einer jeden Strecke zu befassen, um das optimale Setup zusammenzustellen.

Auch eure Fahrer sind wichtig

Eure Fahrzeuge nehmen einen wichtigen Teil ein, sind aber eben auch nur ein Teil des Ganzen. Eure Fahrer sind nicht minder wichtig und können mit ihren Fähigkeiten mit darüber entscheiden, wie erfolgreich ihr in einer Saison seid.

Natürlich haben sie unterschiedlich lange Vertragszeiten, manche laufen länger, manche sind kürzer. Damit ihr später nicht in Stress geratet, solltet ihr euch frühzeitig um eine Vertragsverlängerung bemühen, wenn ihr mit dem jeweiligen Fahrer zufrieden seid. Umgekehrt gilt natürlich: Seid ihr mit einem Fahrer unzufrieden, sucht frühzeitig nach Ersatz, der dann bei Auslaufen des Vertrags bereit ist.

Übung hilft definitiv

Fahrer, die an Trainingssessions teilnehmen, erhalten Boni für das Rennen. Es ist ein kleiner Ansporn, um diese durchzuführen. Bis zu fünf Übungssessions mit jeweils rund 15 Runden und verschiedenen Fahrern helfen euch schon gut weiter, dabei solltet ihr auf den Funkverkehr und ihr Feedback achten.

Das gilt auch während des Rennens, da euch das die Möglichkeit gibt, auf verschiedene Gegebenheiten zu reagieren und Änderungen am Setup vorzunehmen. Bis zu 15 verschiedene Performance-Boni könnt ihr euch durch ausgiebiges Training verdienen.

Nutzt die Pause-Funktion

Eine Pause-Funktion ist sicherlich etwas, was sich manche Teams gerne in der Realität wünschen würden. Am PC oder auf der Konsole habt ihr den Vorteil, jederzeit eine Session pausieren zu können. Und das solltet ihr bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Unfällen, wenn das Safety Car herauskommt, oder einem Wetterwechsel auch tun.

Gerade beim Safety Car kann es entscheidend sein, einen Fahrer noch schnell an die Box zu holen und seinem Wagen neue Reifen zu verpassen, bevor er die Box pausiert. Sobald das Safety Car auf die Strecke kommt, aktiviert die Pause und analysiert erst einmal genau die aktuelle Situation. Das gilt auch für andere Augenblicke, etwa wenn sich eines eurer Fahrzeuge dreht oder Regen einsetzt. Wann immer ihr schnell über die Strategie nachdenken oder entscheiden müsst, verwendet die Pause.

Nutzt die Pause-Funktion, um in Ruhe über einen Strategiewechsel nachzudenken.

Richtig angreifen

Ihr bestimmt anhand der Strategie, ob die Fahrer auf der Strecke neutral, defensiv oder aggressiv fahren. Ihr könnt das jederzeit anpassen und es wirkt sich definitiv auch spürbar aus. Es kann sich lohnen, gerade zum Start des Rennens erst einmal aggressiv vorzugehen. Hier sind die Fahrzeuge normalerweise noch dicht beieinander und ihr könnt vom DRS profitieren.

Was auch immer ihr tut, vergesst nicht, die aktuelle Situation im Blick zu behalten. Wie ist der Zustand der Reifen? Wie viel Treibstoff ist noch im Tank? Was macht das ERS? In entscheidenden Momenten kann es nützlich sein, auf eine aggressive Strategie zu setzen, aber vergesst nicht, es anschließend wieder anzupassen, damit sich Reifen und Co. nicht zu stark abnutzen. Und ihr möchtet definitiv nicht, dass eines der Fahrzeuge stehenbleibt, weil ihm der Sprit ausgeht.

Viel Spaß und Erfolg im F1 Manager 2022!