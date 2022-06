F1 Manager 2022 vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Bald kommt noch ein neues Formel-1-Spiel auf den Markt. Entwickler Frontier arbeitet derzeit am F1 Manager 2022. Das neue Management-Spiel erscheint am 30. August 2022 für die PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

Alles, was ihr zur Vorbestellung des F1 Manager 2022 wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide. Wir haben Informationen zu den verfügbaren Editionen und Bonusinhalten, die ihr bekommen könnt.

Wo kann ich F1 Manager 2022 vorbestellen?

Die Standard Edition des F1 Manager 2022 bietet euch allein das Spiel und nicht mehr als das. Auf PC und Konsolen liegt die UVP bei 54,99 Euro. Bei einer Vorbestellung könnt ihr 10 Prozent sparen, auf der PlayStation ist dafür PS Plus erforderlich.

Standard Edition vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von F1 Manager 2022?

Bisher ist keine Collector's Edition oder eine andere Sonderedition von F1 Manager 2022 angekündigt. Da das Spiel erst Ende August erscheint, kann sich das bis dahin theoretisch noch ändern. Mit einer ausufernden Sammlerausgabe ist aber wohl eher nicht zu rechnen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für F1 Manager 2022?

Vorbestellerboni für den F1 Manager 2022 sind uns bisher noch nicht bekannt, weder auf PC noch auf den Konsolen.

