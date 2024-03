Warum auf Fallout 5 warten? Amazons Serie soll ein guter Ersatz dafür sein.

Die kommende Fallout-Serie von Amazon Prime soll "fast wie Fallout 5" sein.

Das sagt zumindest Showrunner Jonathan Nolan im Gespräch mit Total Film und betont, dass man nicht einfach bekannte Geschichten aufgreifen wollte.

Die Idee hinter der Serie

Vielmehr sei es die Idee, eine neue Geschichte im Fallout-Universum zu erzählen, gewesen, die das Team von Bethesda am meisten begeistert habe.

"Vom ersten Gespräch mit Todd [Howard] an waren wir angetan von der Idee, eine neue Geschichte zu erzählen", sagt er.

"Fallout kommt in meiner Karriere der Arbeit an der Batman-Adaption am nächsten", erläutert er. "Es gibt so viele Geschichten im Batman-Universum, dass es nicht die eine richtige Version davon gibt, so dass man die Freiheit hat, seine eigene zu erfinden."

"Jedes der [Fallout]-Spiele ist eine eigenständige Geschichte - eine andere Stadt, ein anderer Protagonist - innerhalb der gleichen Mythologie. Unsere Serie steht in Beziehung zu den Spielen, so wie die Spiele in Bezug zueinander stehen."

"Es ist fast so, als wären wir Fallout 5", sagt Nolan. "Ich will nicht anmaßend klingen, aber es ist quasi eine nicht-interaktive Version davon, oder?"

Die Fallout-Serie gibt am 12. April 2024 ihr Debüt auf Amazon Prime.