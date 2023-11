Erstes Material zur Fallout-Serie: Begeistern euch diese Bilder?

Amazon hat erste offizielle Bilder zur Fallout-Serie veröffentlicht und weitere Details genannt.

Die Serie gibt ihr Debüt am 12. April 2024 in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit.

Worum geht es?

Laut Amazon erzählt man die "Geschichte von Habenden und Habenichtsen" in einer Welt, "in der so gut wie nichts mehr zu haben ist".

"200 Jahre nach der Apokalypse werden die Bewohnerinnen und Bewohner luxuriöser Atombunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben. Schockiert stellen sie fest, dass eine unglaublich komplexe, auf seltsame Weise schräge, aber zugleich auch höchst gewalttätige Welt auf sie wartet."

Hier die ersten Bilder:

Dazu gibt es Beschreibungen einiger Protagonistinnen und Protagonisten: