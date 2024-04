Cillian Murphy als Bösewicht in Far Cry 7? Leaker mit kryptischem Tweet

Update vom 21. April 2024: Zwischenzeitlich hat Leaker j0nathan klargestellt, dass sein Bild von Cillian Murphy nicht bedeuten soll, dass dieser eine Rolle im Spiel einnimmt.

"Achtung! Ich habe NIE gesagt, dass Cillian Murphy in dem Spiel mitspielen wird", schreibt er. "Das Bild bedeutet etwas anderes."

Attention, je n'ai JAMAIS dit que Cillian Murphy allait être dans le jeu. L'image veut dire autre chose. https://t.co/cXVgmRwMJr — j0nathan (@xj0nathan) April 21, 2024

Erstmeldung vom 21. April 2024: Oppenheimer-Star Cillian Murphy könnte womöglich den Bösewicht im noch unangekündigten Far Cry 7 spielen.

Das deutet zumindest der bekannte Leaker j0nathan mit einem kryptischen Tweet an.

Was hat es zu bedeuten?

In der Vergangenheit hat j0nathan bereits mehrfach zutreffende Informationen zu Ubisoft-Spielen geleakt.

In einem kryptischen Tweet teilte er nun insgesamt vier Bilder: eines von Murphy, eines von Dynamit mit einem 72-stündigen Countdown, eine Krabbe und die Nummer sieben. Dazu schrieb er: "Wenn sich bis dahin nichts ändert."

Si rien ne change d'ici là 😌 pic.twitter.com/96HQvYHZfb — j0nathan (@xj0nathan) April 20, 2024

Gerüchte über Far Cry 7 gibt es schon seit einer Weile. Im September 2023 war zum Beispiel von einer "nicht-linearen" Geschichte die Rede, in der es um die Entführung der Familie des Protagonisten geht. Das alles erstrecke sich über 72 In-Game-Stunden, was in etwa 24 Echtzeit-Stunden entspreche.

Der 72-Stunden-Countdown und die Zahl sieben auf den Bildern lassen Fans demnach darüber spekulieren, dass es in dem Tweet um Far Cry 7 geht.

Für mehr Aufklärung sorgt j0nathan auch auf Nachfrage nicht. Danach befragt, ob Cillian Murphy mitspielt oder der Bösewicht einfach nur Murphy heißt, schrieb er lediglich: "Es wird wärmer."