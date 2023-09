In Far Cry 7 müsst ihr angeblich eure entführte Familie unter Zeitdruck retten

Schon Anfang des Jahres wurde über einen siebten Teil von Far Cry berichtet. Worum es in diesem Teil geht, könnte ein Bericht von Insider Gaming zeigen. Demnach wird die wohlhabende Familie des Protagonisten entführt und ihr müsst sie retten. Der Haken ist, dass ihr nicht nur gegen eine mysteriöse Gruppe kämpft, sondern auch gegen die Zeit.

Verschwörungen und Verhöre

Diese Verschwörungsgruppe nennt sich "Sons of Truth", also so etwas wie die Söhne der Wahrheit, und sorgen mit ihrer Entführung für eine nicht-lineare Geschichte. Im Spiel selbst soll das Ganze nur 72 Stunden dauern. Für euch als Spieler sollen das dann allerdings nur noch 24 Stunden in Echtzeit sein. Ihr müsst euch also ranhalten. Diese Infos brachten uns anonyme Quellen Anfang Januar, die später auch von Kotaku bestätigt wurden.

Innerhalb dieses Zeitrahmens müsst ihr die Gruppe zerschlagen. An bestimmten Orten, wie etwa den Safehouses, soll der Timer jedoch anhalten und sitzt euch nicht im Nacken. Abgesehen davon solltet ihr natürlich auch eure vermissten Familienmitglieder wieder auftreiben, wenn ihr das Spiel vollständig abschließen wollt. Dafür gibt es keine bestimmte Reihenfolge.

Informationen könnt ihr dieses Mal angeblich auch mit einer neuen Verhörmethode sammeln, bei der Feinde sogar lügen. Die Zusammenarbeit verweigern oder fliehen können. Außerdem können eure entführten Familienmitglieder auch sterben, was sich dann wiederum auf die Geschichte auswirken soll.

So wie es aussieht, könnte Ubisoft Far Cry 7 - oder wie sie es derzeit nennen Project Blackbird - im Herbst 2025 erscheinen. Bis wir also eine ganz offizielle Enthüllung erhalten und wissen, ob diese Informationen Hand und Fuß haben, wird also sicherlich noch eine Weile vergehen.