Figment bekommt ihr ab heute eine Woche kostenlos.

Am 9. März 2023 erscheint das neue Action-Adventure Figment 2: Creed Valley und um das zu feiern, könnt ihr euch den ersten Teil kostenlos herunterladen.

Ab heute um 18 Uhr ist Figment 1 auf Steam kostenlos erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 9. März 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit.

Gleich im Nachfolger weitermachen

Der Gedanke dahinter ist klar: Probiert Teil eins kostenlos aus, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, und wenn er euch gefällt, könnt ihr direkt mit der Fortsetzung weitermachen.

Figment 1 hat sich seit seinem Erscheinen bereits über eine Million Mal verkauft hat und ist auf PC und Konsolen verfügbar. Das Spiel entführt euch in eine einzigartige, surreale Welt voller Musik, Humor und vielschichtiger Geschichten. Dort begleitet ihr Dusty und Piper auf ihrem Abenteuer durch die verschiedenen Seiten von The Mind und versucht, den verlorenen Mut wiederzufinden.

In Figment 2: Creed Valley geht das Abenteuer weiter und ihr müsst in musikalischen Showdowns gegen Albträume kämpfen. Diese bringen mit ihren Liedern die Grundlage für ihr Erscheinen in The Mind zum Ausdruck.

Meistert die Herausforderungen der Bosse, um den Frieden in dieser Welt wiederherzustellen.

Das Spiel bietet auch die Möglichkeit, im lokalen Koop-Modus zu spielen. Hier kann man die Kontrolle über den Vogel Piper übernehmen, um gemeinsam den Ängsten entgegenzutreten.

Figment 2 erscheint für PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.