Final Fantasy 14 Dawntrail kommt im Juli: Das sind alle Editionen und ihre Inhalte

Die Erweiterung von Final Fantasy 14 ist auf dem Weg und wird noch diesen Sommer eintreffen. Welche neuen Inhalte ihr in den drei vorgestellten Editionen erwarten könnt, verraten wir euch hier.

Das sind die Inhalte der Dawntrail-Editionen

Ab dem 26. März könnt ihr Final Fantasy 14: Dwantrail vorbestellen, am 2. Juli erscheint die Erweiterung dann ganz offiziell. Wer früh kauft, erhält ein paar zusätzliche Bonusinhalte. Diese sind ein Early-Access-Zugang, dem ihr schon am 28. Juni in die Erweiterung kommt, ein aufziehbarer Zidane Minion sowie Azeymas Ohrringe, die euch beim Tragen einen Erfahrungs-Boost bieten. Damit wären die Inhalte der Standard-Edition geklärt.

Das sind die zwei Collector's-Editionens von Final Fantasy 14: Dawntrail:

Digitale Collector's Edition (59,99 Euro)

Archen-Reittier

Chochobo-Bürste

Aufziehbarer Granat-Minion

Physische Collector's Edition (219 Euro inkl. Dawntrail, 155 Euro ohne)

Alle Inhalte der digitalen Edition

Special Art Box

Viper-Figur

Mäppchen des Abenteurers

Stoffkarte des Abenteuers

Die unendliche Reise

In der Erweiterung für Final Fantasy 14 erwarten euch zwei neue Jobs - die Viper und die Pictomancer - sowie die neue weibliche Rasse "Hrothgar". Auch neue Gebiete, Raids, Dungeons und mehr warten auf euch.

Eigentlich hättet ihr bereits früher in Dawntrail durchstarten können, doch aufgrund des Elden-Ring-DLCs, das am 21. Juni erscheint, hat sich das Team von Square Enix für einen späteren Zeitpunkt entschieden.