Final Fantasy XIV Dawntrail, Xbox und Fall Guys: Alle Ankündigungen vom Fan Fest 2023 in Las Vegas

90 Minuten lang hat Naoki Yoshida heute auf dem Final Fantasy XIV Fan Festival in Las Vegas Neuigkeiten zum MMOPRG verkündet. Als Gäste unterstützten ihn Square Enix CEO Takashi Kiryu und überraschenderweise Phil Spencer, als Final Fantasy XIV die Zusammenarbeit mit Xbox Series X|S ankündigte. Es folgen alle Infos zu den kommenden Inhalten:

Neuer Kontinent, neue Inhalte, neue Grafik

Die neue Erweiterung heißt Final Fantasy XIV: Dawntrail und strebt das Gefühl eines Abenteuers an, das förmlich Urlaub schreit. "Nach Endwalker habt ihr euch eine kleine Erholung mehr als verdient", sagt Yoshida.

Dawntrail stellt den gänzlich neuen Kontinent Tural vor, mit der Hauptstadt Tuliyollal im Zentrum. Weitere Hubs, Felder und Areale wurden bereits vorgestellt, darunter Urqoacha, Yak T'el und der Wald Yok Tural. Die neue Welt bringt natürlich neue Verbündete und Feinde mit. Im Fokus standen heute die Pelupelu (Final Fantasy X Fans könnten sich angesprochen fühlen), welche sich vor allem durch ihre Kleidung und Masken auszeichnen. Als Gegner wurde bisher nur Valigarmanda gezeigt, wirkt aber bereits beeindruckend. Weitere sollen aber folgen.

Natürlich wird es im Sommer-Update nächstes Jahr auch neue Ausrüstung, Rezepte und Jobs (mindestens zwei) geben. Zudem wurden neue Dungeons angekündigt, von denen bereits zwei zu sehen waren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass noch mehr folgen. Zu den kommenden Raids gehören 8-Spieler-Raids, Ultimates und Alliances, die laut Naoki Yoshida "sehr final-fantasy-mäßig" ausfallen sollen. Die Erweiterung wird im Sommer 2024 erscheinen. Yoshida zeigt sich hoffnungsvoll, dass Update 7.0 bereits Anfang nächsten Sommer Eorzea bereichert.

Achtet auf die Schatten!

Image credit: Final Fantasy XIV: Downtrail

Stolz wies der Director mehrmals auf die grafischen Verbesserungen hin, die man bereits in den Screenshots zu Dawntrail erkennen konnte. Neue Texturen, mehr Möglichkeiten zur Gestaltung von Pflanzen und feinere Schatten sind bereits im oberen Bild zu erkennen. Das Team möchte aber bei den Figuren in der ursprünglichen Vision bleiben. Daher werden primär Texturen (Material, Waffen, Haut), Licht oder Augen technisch aufgebessert. Natürlich wird die Welt, wie man es sonst von FFXIV gewohnt ist, nach und nach grafisch geupdated.

Auf besonders viel Freude stieß das Update zum Färben von Rüstungen, denn nun kann man jedes Rüstungsstück so gestalten, wie man möchte. Es stehen sogar zwei Farben pro Stück zur Auswahl. Wie sich das bei Haus-Items verhält, ist noch nicht klar, dafür wird die Grenze für die Anzahl erhöht. Zudem wird es endlich möglich sein, Brillen und Helme gleichzeitig auszurüsten. Brillen werden unter "Headgears" geführt und nehmen keinen Platz im Arsenal ein.

Die Systemanforderungen für die FFXIV-Version, die mit Update 7.0 erscheinen soll. | Image credit: Final Fantasy XIV: Specs für 7.0

Mindestens genauso spannend, zumindest für alle, die Final Fantasy XIV gerne im Team spielen, ist das neue Strategieboard, inklusive des "Collaborative Editors" für Raids

Vor Dawntrail ist nach Dawntrail

Neueinsteiger dürften sich nicht nur auf die kommende Xbox-Version freuen, die von Phil Spencer persönlich für Frühling 2024 angekündigt wurde, sondern auch, dass mit dem Update 6.5 die Probeversion, die bisher bis Heavensward gilt, bis Stormblood erweitert wird. Bei Microsoft erwartet euch das, was man sich von einer Xbox-Version eben erhofft: 4K, schnellere Ladezeiten und eine Digital-Only-Version. Eine Open Beta soll noch in einem Patch unter 6.5X folgen.

Mehr Infos zur kommenden Erweiterung und neuen Inhalten soll es beim Fanfest in London am 21. Oktober 2023 geben.

FFXIV trifft Fall Guys: Das ist der Warriors of Light Fame Pass

Image credit: Final Fantasy XIV

Ab dem 22. August 2023 könnt ihr bei Fall Guys Kostüme, Emotes und Co. aus Final Fantasy XIV erhalten. Die Aktion hält sechs Wochen lang und endet am 3. Oktober 2023. Bei Final Fantasy XIV gibt es im Gegensatz dazu eine Gold-Saucer-Attraktion im Fall-Guys Look, an denen 22. Spieler gleichzeitig teilnehmen können.