Final Fantasy 7 Rebirth - Aufträge und Nebenquests in den Graslanden (Kapitel 2)

Bevor ihr mit den zahlreichen Aufträgen und Nebenquests in Kapitel 2: Hinaus in die weite Welt in Final Fantasy 7 Rebirth anfangt, gibt es zwei Dinge, die ihr erledigen solltet. Nachdem ihr die Stadt Kalm verlassen habt, folgt ihr der Hauptstory, bis ihr euren eigenen Chocobo habt. Dann solltet ihr einmal die Welt so erkunden und alle Türme aktivieren, sowie die Chocobo-Haltestellen, an denen ihr vorbeikommt, wieder aufstellen. Das gibt euch eine Menge Schnellreisepunkte. Denkt auch daran, dass ihr trotz der Belagerung per Schnellreise jederzeit zurück nach Kalm könnt.

Auftrag: Blumen vom Hügel

Verbundenheit: Aerith

Diesen Auftrag bekommt ihr automatisch während der Hauptquest, sobald ihr den Chocobo habt. Chloe ist die Chocobo-Händlerin auf Bills Farm. Sprecht mit ihr noch einmal und sie gibt euch den eigentlichen Auftrag. Ihr müsst die Blumenwiese nordwestlich von Kalm finden. Vom Stadttor aus verlasst den Highway nach links runter, damit ihr dann unter dem Highway nach Norden reiten könnt. Ihr kommt zu einem zerstörten Wasserkraftwerk und müsst in die hintere linke Röhre, um dort auf der anderen Seite nach oben zu kommen. Dort findet ihr auch gleich die Blumenwiese, wo eine Menge Mandragoras warten. Nutzt einfach Barrets Maximale-Wut-Kommando, mit zwei ATB kann er leicht zwei davon erledigen. Feuer-Magie wirkt auch Wunder. Sprecht danach mit Aerith. Ihr müsst jetzt gelbe, rote und weiße Blumen finden. Nicht weiter schwer, die Wiese ist gut nach Farben sortiert. Ignoriert die grünen und blauen Pflanzen. Bringt dann alles zu Bills Farm zurück zu Chloe, um den Auftrag abzuschließen.

Durch die Röhre kommt ihr hoch zum Blumenfeld. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Das Bild sagt euch, dass ihr keine grünen und blauen Blumen braucht, sucht lieber rot, gelb und weiß. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Auftrag: Die Verlorene Karte

Verbundenheit: Tifa

Ihr erhaltet den Auftrag am Auftragsbrett in Kalm. Geht danach zum Barkeeper in der unterirdischen Taverne „Rostiger Pfeil“ am Hauptplatz im Nordosten. Sprecht mit ihm und erzählt euch von einer wertvollen Karte, die er zurückhaben möchte. Dann müsst ihr erst eine Runde Blut der Königin gegen ihn spielen und gewinnen. Er ist ein sehr schlechter Spieler, das klappt recht schnell. Verlasst die Taverne und geht über ihr hoch zum Aussichtsturm im Nordosten der Stadt. Wenn ihr zum Turm kommt, sitzt Virgil rechts vom Eingang. Er ist schon besser, wenn ihr Probleme habt, dann geht raus in die Welt, verdient ein paar Gil und kauft dann Booster-Packs beim Stand am Markt, der auch Heiltränke und Materia verkauft. Und dann ist es natürlich wichtig, immer daran zu denken, dass euch Karten mit hohen Punkten nichts bringen, wenn ihr sie nicht ausspielen könnt. Das Feld zu übernehmen, ist in Blut der Königin so wichtig wie danach die Karten zu haben, die die Punkte bringen. Achtet also immer auf die Felder, die eine Karte belegen kann. Aber so oder so, die Karte ist in einem anderen Schloss und ihr werdet zu Thorins Kartenladen östlich von Kalm geschickt. Springt zum Ausgang der Luftschutzanlage und reitet dann nach Osten zu einem einsamen Haus bei ein paar Bäumen. Thorin verkauft auch zwei sehr wertvolle Karten, vor allem Titan solltet ihr euch gönnen. Der Chocomoppel ist schwer auszuspielen, aber mitnehmen kann nicht schaden. So oder so, nach spätestens ein paar Runden habt ihr auch Thorin besiegt und die Karte gewonnen. Springt zurück nach Kalm und gebt die Karte in der Taverne ab.

Euer zweiter Gegner wartet am Turm. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Der dritte Gegner Thorin wartet dann außerhalb der Stadt auf euch. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Auftrag: Mako-Mangel in Kalm

Verbundenheit: Barret

Auch dieser Auftrag startet am Auftragsbrett von Kalm. Ihr sollt den Bürgermeister besuchen, ihr findet ihn auf dem Platz an dem Turm. Er erzählt euch von dem Problem, dass die Mako-Leitungen undicht sind. Ihr müsst die Mako-Werkstatt ein Stück in Richtung Südwesten von Kalm finden, in der Felsenwüste. Die Werkstatt liegt unter der großen Pipeline den Hügel hoch. Hier trefft ihr Kirie, die euch sagt, was sie für die Reparatur braucht. Die Teile liegen alle in unmittelbarer Nähe verstreut, achtet einfach auf die Karte, um alles einzusammeln. Am besten markiert ihr eines nach dem anderen mit R3 als Marker auf der Karte, dann müsst ihr nur diesen Punkt ansteuern. Danach müsst ihr nur noch zurück zu Kirie und ihr alles geben. Folgt Kirie den Hügel runter zum Mako-Leck. Dort müsst ihr dann einen Giftkronpilz besiegen. Weicht vor allem den lila Schwaden aus, um nicht vergiftet zu werden. Es folgen noch mal zwei Giftkronpilze, dann geht es zurück zum Bürgermeister, wo ihr den Auftrag abschließt.

Ihr findet die Werkstatt in der Felsenwüste westlich von Kalm. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Am besten markiert ihr euch die Punkte einen nach dem anderen manuelle, um sie leichter zu finden. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Auftrag: Angst ums Vieh

Verbundenheit: Red XIII

Ihr bekommt diesen Auftrag am Auftragsbrett von Kalm. Geht dann zu Olivers Farm östlich von Kalm und sprecht mit Oliver gegenüber der Bank dort. Dann untersucht den zerstörten Zaun mit Red. Ruft euren Chocobo und nehmt die Witterung auf: Haltet Steuerkreuz nach oben und dreht euch dabei langsam mit dem rechten Stick. Nicht zu schnell, dann wird der Chocobo fündig und die Spur wird mit einem gelben Band markiert. Wenn die Spur sich nach ein paar Sekunden verflüchtigt, wiederholt ihr das Ganze. Schließlich führt euch die Fährte zu einem einsamen Strand. Hier findet ihr einen einsamen Grimmwolf. Wie auch bei den anderen Wölfen ist es am lästigsten, wenn er euch zu Boden drückt, wechselt dann schnell den Charakter. Nutzt Schock-Attacken, denn ohne Schock steckt der Grimmwolf erstaunlich viel ein. Habt ihr gewonnen, geht es zurück zu Olivers Farm, wo ihr von eurem Erfolg berichtet.

Die Nase des Chocobo... (Final Fantasy 7 Rebirth)

...führt euch in diese Bucht. (Final Fantasy 7 Rebirth)

