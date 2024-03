Final Fantasy 7 Rebirth - Jagd in Junon: Die 4 Kampfaufträge von Kapitel 4 gelöst

Auch in Junon gibt es natürlich neue Aufträge für die Jagd in Kapitel 4 und wie zuvor müsst ihr alle drei Bedingungen einer Jagd erfüllen, damit Final Fantasy 7 Rebirth die Jagd als erfolgreich abhakt. Denkt daran: Ihr müsst alle drei Bedingungen erfüllen, aber nicht in einem Anlauf. Ihr könnt also erst zum Beispiel in Ruhe den Schockzustand herausfordern und euch dann im zweiten Anlauf um das Zeitlimit kümmern.

Junon Jagd 1 – Tosendes Gekreische

Ihr kämpft gegen einen Vonadu, einen gefährlicheren Tonadu. Dieser ist empfindlich gegen Wind und immungegen Stein.

Junon Jagd 1 – Tosendes Gekreische

Zeit: 2:30

Aufgabe 1: Macht einen Gegner schockanfällig

Aufgabe 2: Schockt einen Gegner

Aufgabe 3: Erledigt alle Gegner innerhalb des Zeitlimits

Um den Vonadu Schockanfällig zu bekommen, müsst ihr warten, bis er seine Attacke Beutesturz ausführt. Dann weicht aus und er ist schockanfällig und dann auch schnell geschockt. Leider führt er diesen Angriff nur selten aus, daher schafft ihr das Zeitlimit und das Schocken vielleicht nicht im gleichen Anlauf.

Junon Jagd 2 – Der Gelehrte der Lüfte

Hier bekämpft ihr zwei Whymzelett, der große Bruder des Zemzeletts. Der Laufvogel ist schwach gegen Eis und immungegen Stein.

Junon Jagd 2 – Der Gelehrte der Lüfte

Zeit: 2:00

Aufgabe 1: Schocke einen Gegner

Aufgabe 2: Lasse den Gegner beim Wirken von Heilwogen nicht losfliegen

Aufgabe 3: Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits

Schocken ist einfach, die Zeit ist ausreichend, aber das Whymzelett am Boden zu halten, wenn die Heilwogen loslegen ist eine Kunst. Haltet Windzauber bereit oder andere starke Wind-Angriffe, um es schnell zu schockanfällig zu machen, wenn es die Heilwogen startet, um die Attacke möglichst zu canceln.

Junon Jagd 3 – Inbrünstige Feuerechse

Euer Gegner sind vier Kautos Ferox, wuselige kleine Feuerspucker. Sie sind schwach gegen Eis.

Junon Jagd 3 – Inbrünstige Feuerechse

Zeit: 1:00

Aufgabe 1: Mache einen Gegner schockanfällig

Aufgabe 2: Schockt einen Gegner

Aufgabe 3: Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits

Das größte Problem ist das Zeitlimit. Die Kautos Ferox halten nicht viel aus, aber sie teilen ganz gut aus und unterbrechen gern eure Attacken. Nutzt Eis-Angriffe, ein Mal Eismagie kann einen schnell mit einem Schlag erledigen.

Junon Jagd 4 – Stürmischer Jäger

Ihr kämpft gegen drei Orkangreif, die ziemlich schnell sind. Sie sind empfindlich gegen Wind-Attacken. Im Schockzustand sind sie resistent gegen alles außer Wind.

Junon Jagd 4 – Stürmischer Jäger

Zeit: 1:45

Aufgabe 1: Macht einen Gegner schockanfällig

Aufgabe 2: Schockt einen Gegner

Aufgabe 3: Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits

Nutzt einmal eine Wind-Attacke und der Orkangreif ist schockanfällig. Nutzt dann schnell noch einmal Wind, um ihn zu schocken, denn der Zustand hält nicht lange. Geschockt nutzt dann wieder Wind oder kümmert euch normal um die anderen, denn der Schockzustand macht den Orkangreif eher weniger verwundbar, wenn ihr nicht Wind nutzt.

Weiter mit: Final Fantasy 7 Rebirth - Aufträge und Nebenquests in Junon

Zurück zu: Final Fantasy 7 Rebirth - Kapitel 4: Beginn einer neuen Ära

Zurück zu: Final Fantasy 7 Rebirth - Komplettlösung