Final Fantasy 7 Rebirth: Protosubstanz Feldforschung erklärt und Fundorte

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es viele optionale Dinge zu erledigen und eines davon ist die Protosubstanzen zu finden. Um das zu tun, müsst ihr die Questreihen der Feldforschung erledigen. Keine Sorge, eure Mühe wird reich belohnt werden!

Feldforschung Kapitel 2 - Protosubstanz im Grasland

Protosubstanz Feldforschung 1 – Wachturm an der Küste: Geht zu dem kleinen Fort in de Nord-Ost-Ecke der Karte, nennt sich Wachturm an der Küste. Um den Wachturm ist ein Zaun herum, aber auf der rechten Seite hat der Zaun ein Loch. Schlüpft durch und ihr findet den Eingang wieder verschlossen. Macht nichts, links davon klettert ihr die Wand hoch. Oben trefft ihr Beck und seine Bande. Ohne einen Kampf rücken sie ihre Beute nicht raus, also erledigt die Truppe, dann bekommt ihr den nächsten Punkt für die Protosubstanz.

An der Seite geht es durch den Zaun in den Wachturm.

Protosubstanz Feldforschung 2 – Aufenthaltsort von Becks Bande: Springt zur Mako-Werkstatt westlich von Kalm und reitet direkt nach Osten. Hier findet ihr bei einem großen Rohr, das aus dem Berg kommt, die Verwaltungseinrichtung für das Mako und den Aufenthaltsort von Becks Bande. Ihr sollt euch unbemerkt anschleichen, was so ähnliche funktioniert wie bei den Chocobos. Ob ihr euch links oder rechts langschleicht, ist ziemlich gleich, wobei ich rechts etwas einfacher, weil übersichtlicher fand. Bleibt hinter den Kisten geduckt, wartet bis die Wachen sich drehen und nutzt die Rennen-Taste, weil ihr dann auch nicht lauter, aber deutlich schneller schleicht.

Anschleichen als wäre es ein Chocobo.

Euer Ziel ist nicht die Treppe hoch, sondern die Hütte unten. Stellt euch drinnen ans Fenster und ihr könnt sie belauschen. Geht dann raus und gleich nach rechts, wo ihr einen Stahlträger nach oben klettert. Dann geht es die Leiter hoch ins Dach und hier könnt ihr die Gruppe stellen. Auch dieser Kampf sollte kein Thema sein, dann bekommt ihr die nächsten Koordinaten.

Protosubstanz Feldforschung 3 – Verlassene Fabrik aus Republikzeiten: Springt wieder zur Mako-Werkstatt und reitet nach Norden. Bei der Unterführung am Highway habt ihr links ein flaches Gebäude nahe eines Chocobo-Stops, verlassene Fabrik. Das ist die verlassene Fabrik aus Republikzeiten. Auf der Rückseite kommt ihr ins Innere. Ratet „Bud“, es spielt eigentlich keine Rolle.

Die alte Fabrik ist an der Rückseite offen.

Besiegt anschließend die Banditen und ruft dann euren Chocobo. Lasst ihn an der südlichen Wand indem Müllhaufen schnuppern – Steuerkreuz oben halten, mit dem Stick die Richtung bestimmen. Eine goldene Spur erscheint, der ihr aus der Fabrik heraus folgt, bis zu der Stelle an der ihr den Schlüssel ausgrabt – Steuerkreuz unten.

Protosubstanz Feldforschung 4 – Bandenversteck: Springt zum Geheimen Ausgang aus Kalm auf der Ost-Seite der Stadt und lauft nach Norden in die Schlucht neben der Stadt. Mit dem Schlüssel öffnet irh das Tor und lauft durch bis zu der alten Fabrik, wo ihr euch unter dem Tor durchduckt. Benutzt den Schalter rechts vom Eingang, um Becks Bande aufzuwecken. Antwortet, wie ihr wollt, sie verkaufen euch die Protosubstanz eh nicht. Aber ihr müsst jetzt kämpfen.

Mit dem Schlüssel findet ihr das eigentliche Versteck der Bande.

Bosskampf Modifizierter Auslöscher: Der Minimech ist empfindlich gegen Blitz-Angriffe und Magie, also nutzt entsprechende Attacken. Damit wir der Auslöscher schockanfällig. Ihr solltet euch dabei zuerst auf die Arme konzentrieren, denn wenn diese zerstört sind, ist der Auslöscher damit beschäftigt sich zu reparieren und leicht verwundbar. Alternativ haltet mit Blitz auf den eigentlichen Auslöscher und seht zu, dass ihr ihn mit entsprechende Attacken danach so schnell wie möglich schockt. Die restlichen Banditen sind danach Kinderkram. Sucht euch danach aus, ob ihr den Banditen ein paar Gil dalassen wollt, die Protosubstanz bekommt ihr auf alle Fälle.

Weitere Protosubstanzen in Kürze.

