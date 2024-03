Final Fantasy 7 Rebirth: Junon - Alle Aufträge und Nebenquests (Kapitel 4)

Auch zwischen den steinigen Ebenen und den verwinkelten Tälern von Junon warten viele kleine Abenteuer in Final Fantasy 7 Rebirth. Besonder wichtig ist der Auftrag Fürsorge, da er den süd-westlichen teil von Junon und das zweite Dorf in der Gegend freischaltet.

Auftrag: Ausweg aus der Misere

Verbundenheit: Aerith

Diesen Auftrag bekommt ihr am schwarzen Brett in Unter-Junon. Ihr findet den Auftraggeber dann ein paar Meter südlich vom ersten Turm in Junon. Ihr findet hier eine Chocobo-Ranch und ihren halbnackten Besitzer Gabe. Er schickt euch nach Nord-Osten, wo ihr mit den Berg-Chocobos zwei Wände erklimmt – dazu müsst ihr die Berg-Chocobos natürlich freigeschaltet haben, lest hier, wie das geht. Dann geht es eine dritte und vierte Wand rechts hoch. Reitet durch die kurze Schlucht und geradezu kommt die Hütte des Wagenbauers. Sprecht drinnen mit dem Wagenbauer. Weckt ihn sanft auf, dann sollt ihr drei Materialien für den Wagenbauer finden.

Hier geht es mit dem Berg-Chocobo nach oben. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Der Ausgangspunkt ist der 1 Turn in Junon, springt dorthin, dann ist es nicht weit zu den drei Materialien:

1. Das erste Teil ist nordwestlich des Turms, in dem zerstörten Dorf hinter einem noch relativ intakten Haus nahe der Straße.

Materialien des Wagenbauers 1 (Final Fantasy 7 Rebirth) 2. Das zweite Teil ist am nördlichen Ende der alten Farm, wo ihr den Berg-Chocobo geholt habt, südwestlich des ersten Turms.

Materialien des Wagenbauers 2 (Final Fantasy 7 Rebirth) 3. Das dritte Teil findet ihr auf einem Plateau vor der großen Industrieanlage. Ihr kommt durch ein Loch im Zaun an der Straße auf das Gelände, am nördlichen Rand am Zaun wittert der Chocobo das Teil. Materialien des Wagenbauers 3 (Final Fantasy 7 Rebirth)

Habt ihr alle drei Materialien, springt zurück zur Hütte des Wagenbauers und er fertigt euch die Teile, die ihr zu Gabes Farm nach unten bringt. Er freut sich und der Auftrag ist beendet.

Auftrag: Froschparty

Verbundenheit: Tifa

Dieser Auftrag ist am schwarzen Brett von Untere-Junon verfügbar, nachdem ihr in der Herberge übernachtet habt. Lauft dann in Unter-Junon zum Wasser runter und ganz nach links am Wasser lang bis hinten durch. Hier findet ihr ein lila nebliges Gebiet mit dem Oberfrosch drin. Eigentlich ist das Finn und der spricht mit euch. Danach müsst ihr als Frosch kämpfen. Ihr könnt zwar den Zustand mit Medica oder Jungfernkuss aufheben, aber es lohnt die Mühe nicht, da der Nebel euch sofort zurückverwandelt. Besiegt die Monster einfach als Frosch. Mit dem Kommando Froschtritt habt ihr die Gegner schnell geschockt.

Ihr findet die Frösche unten in Unter-Junon, südlich vom Hafen. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Sprecht nach den Kampf mit den Kindern am Rand des Nebels, dann spielt ihr Knallfrosch. Rennt auf der Plattform nicht zu viel hin und her, achtet auf den oberen Balken und nach 30 Sekunden auf die wegbrechenden Platten, die sich mit einem Wackeln ankündigen. Ihr solltet 30 Sekunden durchhalten, um Anfänger zu sein, dann sprecht mit den Kindern und der Auftrag ist beendet.

Auftrag: Fürsorge

Verbundenheit: Barret

Dieser Auftrag ist am schwarzen Brett von Untere-Junon verfügbar, nachdem ihr in der Herberge übernachtet habt. Sprecht dann mit Rhonda, die zwischen der Herberge und dem riesigen Fisch-Skelett steht. Verlasst das Dorf und draußen am Anglerschuppen findet ihr auch direkt Scholle. Folgt dem Hund, er führt euch die Straße entlang nach Süd-Osten. Am zweiten Turm biegt er nach Osten den Berg hoch, zum dritten Turm. Dort geht es dann, ihr habt richtig geraten, zum vierten Turm. Wenn ihr wie ich auch noch den einen oder anderen Turm nicht aktiviert habt, dann tut das jetzt, Scholle wartet.

Die Sandsturm-Wyverns haben ein paar Tricks auf Lager. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Schließlich trefft ihr nach dem vierten Tutm auf Sandsturm-Wyverns. Diese sind anfällig für Wind. Vor den Wyverns ist eine Aura, die Tornados erzeugt. Wenn ihr von hinten angreift, dann gibt es keine Tornados und ihr habt die Biester schneller schockanfällig, also lenkt sie zum Beispiel kurz mit Barret aus der Ferne auf euch, dann wechselt schnell zu einem anderen Kämpfer. Die kleinen Tornados versteinern euch nicht, aber verlangsamen euch für kurze Zeit.

Habt ihr die Sandsturm-Wyverns besiegt, dann führt euch Scholle weiter zum Versteck der Anti-Shinras. Damit dürft ihr jetzt das Krähennest betreten, ihren Außenposten und damit eine neue Region von Junon.

Auftrag: Der Leuchtturm am Kap

Verbundenheit: Red XIII

Wenn ihr den Auftrag Fürsorge absolviert habt, habt ihr Zugang zum Krähennest. Tobi, der euch eingelassen hat, erzählt euch von der Alleskönnerin am Leuchtturm – alternativ findet ihr den Auftrag am schwarzen Brett des Krähennests. Ihr sollt mal mit ihr reden. Verlasst das Krähennest nach Süden und reitet die Straße dort runter. Dann nehmt die Stufen hoch und weiter nach Süden. Über die lange Brücke geht es dann zum Leuchtturm. Lauft die Stufen hoch und ihr findet nicht nur massenhaft Ressourcen, sondern auch die Alleskönnerin Kirie.

Achtet auf die Element-Wechsel des Weißen Mousse. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Nachdem ihr mit ihr gesprochen habt, geht es unter ihren Wohnsitz, wo ein paar Wellen an Puddings auf euch warten. Diese sind gegen Eis immun, gegen Feuer empfindlich und mit Ausnahme von Eis wirkt Magie besser als normale Angriffe. Schließlich tauchen zwei Weiße Mousse auf, die generell empfindlich gegen alle Elementar-Angriffe sind, aber diese Empfindlichkeit wechseln können. Das heißt, dass ihr nicht zweimal mit dem gleichen Element angreifen sollt. Rotiert einfach die Helden durch und wechselt immer die Art der magischen Attacke ab. Ihr erkennt an dem Äußeren des weißen Mousse, was gerade gefragt ist. Wenn kleine Flammen herum sind, dann nutzt keine Feuerattacken, bei kleinen Wind-Wirbeln keine Wind-Attacken. Nach dem Kampf ist der Auftrag auch abgeschlossen.

Auftrag: Der Traum vom freien Himmel

Verbundenheit: Tifa

Ihr findet den Auftrag Der Traum vom freien Himmel am schwarzen Brett vom Krähennest. Dann verlasst das Krähennest den Weg nach Westen hoch, über die Holzpfade den Berg hoch. Ihr erreicht den Kondor-Hügel und sprecht mit Colin im Rollstuhl. Springt dann zum vierten Turm von Junon und reitet ein paar Meter nach Süden in einen kleinen Wald, wo eine Kuh herumsteht. Die Kuh flüchtet, wenn ihr euch anschleicht. Lauft nicht hinterher, sondern ruft euren Chocobo und lasst ihr wittern. Dann folgt der Spur. Ihr kommt an der Straße zu ein paar Monster, die ihr besiegt, aber ein größeres Monster klaut anschließend eure Kuh. Wieder nutzt ihr die Nase des Chocobo und folgt der Spur bis zur Drachenhöhle.

Vom Krähennest nach Westen kommt ihr auf den Berg. Die Beute sucht ihr dann mit der Nase des Chocobo. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Folgt der Schlucht hinter der Höhle und ihr kommt zu dem Drachen. Der mystische Drache, auf den ihr hier stoßt, ist empfindlich gegen Wind, also nutzt entsprechende Angriffe. Damit wird der mystische Drache auch schnell schockanfällig und schließlich geschockt. Er hat ein paar fiese Feuerattacken, seid also bereit auszuweichen und zu heilen.

Der Drache ist vielleicht mystisch, aber nicht sonderlich stark. (Final Fantasy 7 Rebirth)

Habt ihr den Drachen besiegt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Fleisch des Drachen oder der Kuh mitnehmen wollt, mit beiden könnt ihr die Szene beenden, mit der Kuh ist es etwas netter. Springt zurück zum Beobachter auf den Kondorhügel und übergebt das Futter für den Kondor.

Zurück zu: Final Fantasy Komplettlösung - Kapitel 4: Beginn einer neuen Ära

Zurück zu: Final Fantasy Komplettlösung