gamescom 2022: Activision Blizzard nimmt nicht daran teil

Mit Publisher Activision Blizzard hat ein weiteres Unternehmen seine Teilnahme an der diesjährigen gamescom abgesagt.

Gegenüber Gameswirtschaft bestätigte der Publisher, dass man an der gamescom 2022 nicht teilnimmt.

Nicht der erste Publisher

"Nach gründlicher Prüfung haben wir uns dazu entschieden, dass wir in diesem Jahr leider nicht an der gamescom teilnehmen", heißt es in einer Stellungnahme. "Wir unterstützen weiterhin die Anstrengungen des Verbands und der Games-Industrie in Deutschland – und wir werden auch in den kommenden Jahren nach Möglichkeiten suchen, an der gamescom mitzuwirken. Wir sind glücklich, dass sich die Fans im August wieder in Köln treffen, um großartiges Entertainment zu erleben. Wir sind schon ganz gespannt auf die Neuigkeiten und Attraktionen der Messe."

Activision Blizzard ist somit das jüngste in einer Reihe von Unternehmen, die bereits ihre Teilnahme für die gamescom 2022 abgesagt haben.

Mehr zum Thema:

Nicht mit dabei sind im Jahr 2022 außedem Take-Two, Nintendo und Wargaming, also drei der größten Aussteller im Jahr 2019.

Folgende Unternehmen haben bisher bestätigt, dass sie auf der gamescom 2022 sind: