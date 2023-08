gamescom 2023: Ein Video-Rundgang über die Messe mit den besten Ständen und den wichtigsten Hallen

Die gamescom 2023 ist in vollem Gange und lockt mit vielfältigen Hallen, Ausstellern aus aller Welt, sowie verschiedensten Veranstaltungen. Auf der Kölner Messe findet ihr von großen Publisher über kleinen Indies bis hin zu zahlreichen Goodies einfach alles zum Thema Games. Ganz wichtig: Kostenloses Wasser gibt's in Halle 10.2!

Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, wohin es für euch geht, damit ihr wirklich alles mitnehmen könnt, dann haben wir die perfekte Prioritätenliste für euch aufbereitet: Kommt mit, auf einen Videorundgang in die Hallen und schaut, was euch wo erwartet:

Die größten Stände und wichtigsten Hallen

Das erste Video zeigt, wo ihr die wichtigsten Aussteller findet. Halle 8, 9 und 6 konzentrieren sich auf große Publisher, wie Nintendo, Xbox, Hoyoverse, Ubisoft, Bandai Namco, SEGA, Level Infinite und Co. Besonders überraschend tritt Netflix dieses Jahr in Halle 9 auf. Viele Serien werden an sehr aufwendigen Stände vorgestellt, oft mit Cosplayern in originalgetreuen Kostümen.

Oliver Nickel von Plaion war zudem so nett und hat zwei besondere Spiele aus dem Sortiment vorgestellt. Payday 3 und Undisputed sind vor Ort anspielbar und bringen einige nette Aktionen mit. Gleich nebenan findet ihr Mortal Kombat 1 und Granblue Fantasy: Relink.

Indies und unabhängige Entwickler

Im zweiten Video geht es um die unabhängigen kleinen Entwickler, die ihr vor allem in den Hallen 10.1 und 10.2 findet. Am Ende gibt es noch eine kleine Information zu einem besonderen Konzert von Hoyoverse. Das Studentenorchester aus Essen hatte den Soundtrack zu Genshin Impact am Freitag gleich zweimal in Köln gespielt.

Wenn ihr übrigens unsere Aktionen als Redaktion mitverfolgen wollt, haben wir einen Live-Ticker zur gamescom 2023 für euch.

Direktorin der Indie Arena Booth, Valentina Birke, erzählt uns zudem, dass der Stand dieses Jahr die größte Fläche der Messe bietet und darin über 160 Indies in verschiedensten Genres aus aller Welt behaust. Die Entwickler sind natürlich wieder vor Ort und wollen sich mit den Besuchern direkt unterhalten.

Hardware und Merchandise

Auch dieses Jahr hat die Gamescom eine Menge Hardware-Hersteller, die euch zeigen, wie 2023 gezockt wird. Corsair bietet einen bemerkenswerten Stand mit einem spannenden Sortiment, Samsung bringt interessante Bildschirme und viel Zusatzequipment für Simulationen mit und Aorus stellt heute (am Samstag, um 15:15 und um 16:00) Street Fighter 6 auf der Bühne vor - die einzige Möglichkeit, das Prügelspiel von Capcom anzuspielen, denn der Publisher ist dieses Jahr nicht vor Ort.

Für Merchandise stehen die Hallen 5.1 und 5.2 im Fokus. Hier findet ihr Händler, die von T-Shirts über Vinyl-Platten bis hin zu Kuscheltieren einfach alles anbieten. Diablo IV findet ihr an einem besonders großen Stand von Blizzard, die natürlich noch weitere Goodies aus dem Sortiment ihrer Spiele dabei haben. Im Fokus stehen für mich dieses Jahr hier allerdings Kartenspiele. Bei Yu-Gi-Oh! kann man dank Konamis großen Tischen ewig verweilen und Disney stellt ihr neues Spiel "Lorcana" vor. Ein echter Hit, wie die Massen vor ihrem Stand zeigen.

