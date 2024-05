Genshin Impact 4.7 Livestream: Wann du mehr zum neuen Update erfährst!

Das nächste Update für Genshin Impact nähert sich mit großen Schritten. Mittlerweile sind wir bei Genshin Impact 4.7 angelangt und für die Vorstellungen des neuen Updates im Genshin Impact 4.7 Livestream wurden nun Datum und Uhrzeit bekannt gegeben.

Wie üblich könnt ihr neue Inhalte und Events sowie wechselnde Charaktere erwarten!

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was ihr zum Livestream von Genshin Impact 4.7 wissen müsst und welche Banner-Leaks es bisher gibt.

Genshin Impact 4.7 Livestream Inhalt:

Wann startet der Genshin Impact 4.7 Livestream?

Der Genshin Impact 4.7 Livestream wird am Freitag, den 24. Mai 2024, um 14 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Ihr könnt ihn euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal sowie auf dem ofifziellen YouTube-Kanal anschauen.

Hier ein Überblick über die Startzeit des Streams in verschiedenen Zeitzonen:

Europa : Freitag, 24. Mai 2024, 14 Uhr (CEST)

: Freitag, 24. Mai 2024, 14 Uhr (CEST) US-Westküste : Freitag, 24. Mai 2024, 5 Uhr (PT)

: Freitag, 24. Mai 2024, 5 Uhr (PT) Central US : Freitag, 24. Mai 2024, 7 Uhr (CT)

: Freitag, 24. Mai 2024, 7 Uhr (CT) US-Ostküste : Freitag, 24. Mai 2024, 8 Uhr (ET)

: Freitag, 24. Mai 2024, 8 Uhr (ET) Japan : Freitag, 24. Mai 2024, 21 Uhr (JST)

: Freitag, 24. Mai 2024, 21 Uhr (JST) Australien: Freitag, 24. Mai 2024, 22 Uhr (AET)

Image credit: HoYoverse

Welche Genshin Impact 4.7 Banner Leaks gibt es?

Offizielle Banner-Details zu Genshin Impact 4.7 gibt es natürlich erst im Rahmen des Livestreams, aber das heißt nicht, dass es keine Gerüchte und Leaks dazu gibt!

Unter anderem haben die offiziellen Accounts mit ihrer Marketingkampagne in sozialen Medien begonnen und liefern erste Hinweise. Ihr könnt ziemlich sicher davon ausgehen, dass die 5-Sterne-Charakter Clorinde und Sigewinne neu in Genshin Impact 4.7 sind. Auch der 4-Sterne-Charakter Sethos wird wohl sein Debüt geben. Clorinde ist ein Elektro-Charakter, Sigewinne ein Wasser-Charakter und Sethos ebenfalls ein Elektro-Charakter.

Was Rückkehrer anbelangt, könnt ihr euch dem zuverlässigen Leaker Dim zufolge (via ukrisreng auf Reddit) auf Alhaitham und Furina in Version 4.7 freuen.

Wenn die Leaks stimmen, sieht der Plan für Genshin Impact 4.7 wie folgt aus:

Clorinde - Phase 1

Alhaitham - Phase 1

Sigewinne - Phase 2

Furina - Phase 2

Sethos - Phase 1 oder 2

Von links nach rechts: Sigewinne, Sethos und Clorinde. | Image credit: HoYoverse

Noch ist aber nichts davon offiziell, bis zur Bestätigung müssen wir noch auf den offiziellen 4.7-Livestream warten!

