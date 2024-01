Genshin Impact 4.4 Livestream: Datum, Uhrzeit und Banner-Leaks.

Genshin Impact 4.4 rückt näher und nun kennen wir auch den Termin des zugehörigen Livestreams. Was ihr darüber und über aktuelle Banner-Leaks zu Genshin Impact 4.4 wissen müsst, fassen wir hier für euch zusammen.

Erwartet werden neue 5-Sterne- und 4-Sterne-Charaktere sowie Informationen zu neuen und wiederkehrenden Events.

Nähere Details dazu lest ihr nachfolgend in unserem Guide.

Genshin Impact 4.4 Livestream und Leaks Inhalt:

Wann ist der Livestream zu Genshin Impact 4.4?

Der Livestream zu Genshin Impact 4.4 findet am Freitag, den 19. Januar 2024, um 13 Uhr deutscher Zeit statt und ist auf dem offiziellen Twitch-Kanal zu sehen.

Hier ein Überblick über verschiedene Zeitzonen:

US-Westküste : 19. Januar 2024, 4 Uhr (PT)

: 19. Januar 2024, 4 Uhr (PT) US Central : 19. Januar 2024, 6 Uhr (CT)

: 19. Januar 2024, 6 Uhr (CT) US-Ostküste : 19. Januar 2024, 7 Uhr (ET)

: 19. Januar 2024, 7 Uhr (ET) Japan : 19. Januar 2024, 21 Uhr (JST)

: 19. Januar 2024, 21 Uhr (JST) Australien : 19. Januar 2024, 23 Uhr (AET)

: 19. Januar 2024, 23 Uhr (AET) Europe: 19. Januar 2024, 13 Uhr (CET)

Rund eine Stunde nach dem Livestream sollte das Video dann auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfügbar sein.

Welche Banner Leaks gibt es zu Genshin Impact 4.4?

Was offizielle Details zu den Bannern für Genshin Impact 4.4 anbelangt, müssen wir natürlich den Livestream abwarten. Natürlich gibt es aber wieder einige Leaks im Vorfeld.

Angesichts der dezenten Andeutungen auf Genshin Impacts offiziellem X-Account ist es fast sicher, dass Xianyun (Cloud Retainer) and Gaming als Banner in Phase 1 dabei sind.

Leaks von Uncle SH und videreleaks (via ukrisreng) im Genshin-Impact-Leaks-Subreddit sowie Leaks von lionboymains im lionboymains-Subreddit zeigen Xianyun als 5-Sterne-Anemo-Catalyst-User und Gaming als 4-Sterne-Pyro-Archer.

Xianyun und Gaming.

Was Rückkehrer anbelangt, gibt es mehrere Leaks von dimbreath und Full Stop Chan (viarelayed by SaveYourPrimos), die auf Xiao, Nahida und Yae Miko verweisen.

Die Reihenfolge ist unklar, aber hier ist unsere Vermutung anhand der Leaks:

Xianyun - Phase 1

Nahida - Phase 1

Gaming - Phase 1

Xiao - Phase 2

Yae Miko - Phase 2

Mit Xianyun ist ziemlich sicher in Phase 1 zu rechnen, bei den anderen könnte es noch Änderungen geben.

Bedenkt: Nichts davon ist offiziell bestätigt. Genaueres wissen wir erst, wenn der Livestream ausgestrahlt wird.

