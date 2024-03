Genshin Impact 4.5 kommt bald - Das musst du wissen

HoYoverse hat am Nachmittag die Details zu Version 4.5 von Genshin Impact bekannt gegeben.

Das neue Update mit dem Titel "Wirbelnde Klingen im Brokat" erscheint demnach am 13. März 2024.

Das erwartet euch in Version 4.5

Ihr werdet nach der Neujahrsfeier nach Mondstadt eingeladen und helft Jean, Lisaund Ordo Favonius dabei, ein Geschäft mit alchimistischen Tränken aufzubauen. Dabei nehmt ihr alle Produktionsschritte selbst in die Hand, baut Ingredienzen auf, braut die Tränke und verkauft sie.

Mit ausreichend Einnahmen baut ihr das Geschäft aus, errichtet mehr Anlagen, kauft höherwertige Trankflaschen und so weiter. Dafür erhaltet ihr wiederum verschiedene Objekte, zum Beispiel eine exklusive 4-Sterne-Stangenwaffe namens "Dialoge der Weisen der Wüste".

Ebenso könnt ihr das das Katzenstreichelspiel "Katzenschloss in Gefahr" und den Kanonenfeuermodus "Kugelrundes Kreuzfeuer" spielen, um ein wenig Abwechslung zu haben.

Unterdessen schließt sich die Schneiderin Chiori der Truppe als neue 5-Sterne-Kämpferin mit Geo-Kraft und Einhänder an. Im Kampf ruft sie ihre Automatonpuppe und Schneiderassistentin Tamoto zur Hilfe. Ist ein Geo-Objekt in der Nähe, könnt ihr eine weitere Tamoto beschwören.

Durch ihre Spezialfähigkeit führt sie mit ihren Zwillingsklingen saubere Schnitte aus und verursacht obendrein Geo-Flächenschaden. Weiterhin kann sie die Bewegungsgeschwindigkeit von Truppenmitgliedern um 10 Prozent erhöhen. Zumindest dann, wenn dieses Kleidung außer der Standardkleidung oder Windgleiter außer den Anfängerschwingen angelegt hat.

In der ersten Hälfte von Version 4.5 treten Chiori und Arataki Itto bei den Aktionsgebeten auf, in der zweiten Hälfte sind es Neuvillette und Kaedehara Kazuha. Zudem ist das brandneue Kollektionsgebet verfügbar, in dem "Albedo, Eula, Mona, Klee, Diluc und Jean sowie mehr als zehn 5-Sterne-Waffen wie Wolfsgrab und Pfad des Jägers enthalten sein werden".

Ihr könnt hier einen Kurs auf eine 5-Sterne-Figur oder eine -Waffe setzen. Dadurch stellt ihr sicher, dass die zweite 5-Sterne-Figur oder -Waffe, die ihr erhaltet, die ist, die ihr gewählt habt – sofern es nicht son die erste ist.

Außerdem bringt die neue Version noch Systemoptimierungen für die Anfangsphase des Spiels mit sich. Im Paimon-Menü gibt euch die "Anleitung zur Verbesserung" Tipps und Navigationshilfen zur Verbesserung eurer Figuren, Waffen und mehr.

"Wenn der Spieler beispielsweise die Empfehlungen für die Waffen einer bestimmten Figur überprüft, zeigt die Anleitung an, wie man die angelegte Waffe hochstufen kann, wo man das Material dafür erhält und welche Waffen die gewählte Figur laut anderen Spielern üblicherweise trägt. Außerdem werden im Talentfenster der Figur nun Materialien zum Hochstufen der Talente angezeigt, sodass die Reisenden mit einem Blick wissen, welche Materialien sie brauchen."