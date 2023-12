Genshin Impact - Musik aus Teyvat: Das Benefizkonzert in Wien schlägt Brücken zwischen Gaming und Klassik

Nichts schreit lauter nach Weihnachtszeit, als ein Glühwein im kalten Schnee oder Videospielmusik, die von einem klassischen Orchester in der goldenen Halle Wiens aufgeführt wird. Gleich in der Nähe der Wiener Oper führten das Orchester und der Chor der Wiener Universitätsphilharmonie am 23. November 2023 im großen Saal des Musikvereins ein Benefizkonzert auf. Im Publikum sitzen (Videospiel-)Journalisten, Bewunderer klassischer Orchestermusik, die chinesische Botschafterin Qi Mei und Fans von Anime-Videospielen. Denn gespielt wird der Soundtrack zu Genshin Impact im Rahmen eines Programms zur Förderung von Musik unter dem Motto "Impact 4 Music: Musik für Alle".

Die Leitung des Konzertes übernimmt Vijay Upadhyaya, Dirigent und gleichzeitig künstlerischer Leiter der Philharmonie, der bereits mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich gewürdigt wurde. Dass nicht nur ihm, sondern auch dem Orchester, das übrigens aus 120 Musikerinnen und Musikern plus einem Chor aus 80 Menschen besteht, die Verbindung zwischen Kulturen wichtig ist, zeigen die zahlreichen internationalen Instrumente, die beim Konzert zum Einsatz kamen.

Ihr fragt euch vielleicht: "Warum ist das jetzt relevant?" Das Konzert in Wien und zum Beispiel das vorangegangene Konzert zur gamescom in Düsseldorf haben gezeigt, dass Hoyoverse ihre Videospielmusik sehr geschickt einsetzt und eine große Nachfrage nach Live-Auftritten besteht. Deshalb wird es sicherlich in den nächsten Monaten weitere Projekte geben, wobei eine Aufführung von Eric Roth und Junge Philharmonie Köln am 20. Januar 2024 für Düsseldorf feststeht. Auch das Wiener Orchester arbeitet bereits an der nächsten Kooperation mit Hoyoverse. Weitere Soundtracks, wie der von Honkai: Star Rail, wollen wir künftig ebenfalls nicht ausschließen.

Alle Musikgruppen können sich bei Hoyoverse für das Programm Impact4Music bewerben.

Deshalb wollte ich diese Eindrücke unbedingt festhalten. Außerdem passt die Kulisse und der Klang hervorragend zu den Feiertagen, genießt also die Szenen aus dem obigen Video.