Genshin Impact 4.3: Termin und alle Details im Überblick

Update 4.3 für Genshin Impact wird am 20. Dezember 2023 veröffentlicht.

Unter dem Namen "Rosen und Musketen" lässt man das Abenteuer "etwas ruhiger angehen" und feiert die Fontainale.

Was ist alles neu?

"Die diesjährige Fontainale wird mit einzigartigen Filmfestspielen gefeiert, die nicht nur Freude und Spaß bieten, sondern auch die Tradition des Gedenkens der legendären Okeanidenritter ehren, die den früheren Hydro-Archon Egeria in Fontaine willkommen hießen", heißt es.

Es wird an einem Film gearbeitet und ihr könnt an einer Reihe von Minispielen teilnehmen, bei denen ihr etwa einen Kurzfilm mit unterschiedlichen Einstellungen und Texten entwerft oder Schießübungen in einem Scharfschützenmodus absolviert.

Sammelt ihr dabei Theaterkarten, habt ihr die Möglichkeit, festliche Belohnungen zu erhalten. Dazu zählt der 4-Sterne-Zweihänder "Megamagisches Schwert des ultimativen Oberherrn".

Passend zu der festlichen Atmosphäre kommen mit Navia und Chevreuse zwei Schusswaffennutzer hinzu. Navia feuert mit ihrem Musketenschirm Rosenkristallkugeln ab und ist eine 5-Sterne-Geo-Figur, die einen Zweihänder nutzt.

"Die Anzahl der Schüsse wird durch die Menge an kristallscharfen Splittern bestimmt, die entweder durch das Erhalten von Elementarsplittern, die durch die Reaktion Kristallisation erzeugt werden, oder mit Hilfe ihrer Spezialfähigkeit gesammelt werden. Navias Spezialfähigkeit sorgt außerdem für ordentlichen Geo-Flächenschaden, indem sie ihre Gegner bombardiert."

Chevreuse ist eine neue 4-Sterne-Pyro-Figur mit Stangenwaffe. Sie feuert Pyro-Geschosse mit Flächenschaden aus ihrer Muskete ab und kann mithilfe ihrer Elementarfähigkeiten heilen.

"Sie kann ihre Feuerkraft mit einer Kartätsche verstärken, die sich in mehrere sekundäre Explosivgeschosse aufteilen kann. In den Aktionsgebeten von Version 4.3 werden Navias Erstauftritt und Kamisato Ayakas erneuter Auftritt zur ersten Hälfte gehören, während in der zweiten Hälfte Chevreuse und erneute Auftritte von Shougun Raiden und Yoimiya kommen werden."

Bestimmte langfristige Spielmodi und zeitlich begrenzte Aktionen erhalten ebenfalls neue Funktionen und Belohnungen. Große Beschwörung bekommt mehr Karten, herausfordernde NPCs und einen zeitlich begrenzten Eskalationsmodus.

Bei der Kanne der Vergänglichkeit erwartet euch ein neuer Gestaltungsplan im Stil von Fontaine. Itos Käferkampf und Libens tägliche Missionen versprechen indes lustige Spielmodi und tolle Belohnugen.

Bald ist außerdem eine Ein-Klick-Funktion verfügbar, um Belohnugen von Erkundungs-Entsendungen einzusammeln, Erkundungen zu wiederholen und verarbeitete Zutaten sowie geschmiedete Objete einzusammeln.

Artefakte könnt ihr schubweise sperren oder entsperren sowie bestehende oder neue Artefakte, die euren Filtereinstellungen entsprechen, automatisch sperren lassen. Mithilfe der Artefaktset-Empfehlungen seht ihr indes, welche Artefaktsets andere aktive Spielerinnen und Spieler für bestimmte Figuren nutzen.