An diesem Tag erfährst du mehr zu Genshin Impact 4.6 im Livestream

Wir nähern uns schon wieder einer neuen Version von Genshin Impact. Dabei handelt es sich um Genshin Impact 4.6 und die Entwickler haben für diese Woche den neuen Genshin Impact 4.6 Livestream angekündigt.

Im Zuge dessen verrät man euch mehr über das, was das neue Update zu bieten hat. Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, wann ihr besagten Livestream sehen könnt und welche Leaks zu den 4.6 Banners es bisher gibt.

Wann startet der Genshin Impact 4.6 Livestream?

Der Genshin Impact 4.6 Livestream findet am Freitag, den 12. April 2024 um 14 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt ihn euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal und etwas später auf dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen.

Hier ein Überblick über verschiedene Zeitzonen:

US-Westküste : Freitag, 12. April um 5 Uhr (PT)

: Freitag, 12. April um 5 Uhr (PT) US Central : Freitag, 12. April um 7 Uhr (CT)

: Freitag, 12. April um 7 Uhr (CT) US-Ostküste : Freitag, 12. April um 8 Uhr (ET)

: Freitag, 12. April um 8 Uhr (ET) Japan : Freitag, 12. April um 21 Uhr (JST)

: Freitag, 12. April um 21 Uhr (JST) Australien : Freitag, 12. April um 22 Uhr (AET)

: Freitag, 12. April um 22 Uhr (AET) Europa: Freitag, 12. April um 14 Uhr (CEST)

Welche Genshin Impact 4.6 Banner Leaks gibt es?

Für offizielle Details zu den 4.6 Bannern müssen wir auf den Livestream warten, aber wie üblich gibt es einige Leaks und auch offizielle Informationen, die uns zeigen, was euch in Phase 1 und Phase erwarten könnte.

Offiziellen Andeutungen nach könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass Arlecchino einer der Banner in Genshin Impact 4.6 ist. Arlecchino ist ein Pyro-Charakter und Leaks von Unkle K lassen vermuten, dass sie eine Stangenwaffe verwendet.

Was Rückkehrer anbelangt, deuten mehrere Leaks – unter anderem vom zuverlässigen User hxg_diluc auf X - auf Lyney neben Arlecchino in Phase 1 von Version 4.6 hin. In Phase 2 sollen dann Baizhu und Wanderer (Scaramouche) zurückkehren.

Wenn sich die Leaks als wahr erweisen sollten, sieht der Banner-Plan für Genshin Impact 4.6 wie folgt aus:

Arlecchino - Phase 1

Lyney - Phase 1

Baizhu - Phase 2

Wanderer (Scaramouche) - Phase 2

Noch einmal: Keiner dieser Leaks ist bisher offiziell bestätigt. Handfeste Details erfahren wir, wenn der Livestream ausgestrahlt wird.

