Genshin Impact 4.5: So verpasst du nicht den nächsten Livestream

Die Versorgung mit neuen Inhalten in Genshin Impact geht munter weiter, mittlerweile steht Genshin Impact 4.5 auf dem Programm. Passend dazu gibt es bald wieder einen Genshin Impact 4.5 Livestream, in dem man euch Infos und weitere Details zum neuen Update präsentiert.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wann und wo ihr euch diesen Livestream anschauen könnt und welche 4.5 Banner Leaks es im Vorfeld gibt.

Wann startet der Genshin Impact 4.5 Livestream?

Der Genshin Impact 4.5 Livestream findet am Freitag, den 1. März 2024, um 13 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt ihn euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Genshin Impact anschauen.

Hier ein Überblick über die Startzeit des Livestreams in verschiedenen Zeitzonen:

US-Westküste : Freitag, 1. März, um 4 Uhr (PT)

: Freitag, 1. März, um 4 Uhr (PT) US Central : Freitag, 1. März, um 6 Uhr (CT)

: Freitag, 1. März, um 6 Uhr (CT) US-Ostküste : Freitag, 1. März, um 7 Uhr (ET)

: Freitag, 1. März, um 7 Uhr (ET) Japan : Freitag, 1. März, um 21 Uhr (JST)

: Freitag, 1. März, um 21 Uhr (JST) Australien : Freitag, 1. März, um 23 Uhr (AET)

: Freitag, 1. März, um 23 Uhr (AET) Europa: Freitag, 1. März, um 13 Uhr (CET)

Eine Stunde nach Beginn der Ausstrahlung wird der Livestream zu Genshin Impact 4.5 auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Genshin Impact veröffentlicht.

Welche Genshin Impact 4.5 Banner Leaks gibt es?

Bis wir offizielle Banner-Details zu Genshin Impact 4.5 bekommen, müssen wir auf den Livestream warten. Im Vorfeld gibt es aber schon einige Leaks dazu, welche 4.5 Banner uns in Phase 1 und Phase 2 erwarten könnten.

Offiziellen Kanälen zufolge ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der neue Geo-Charakter Chiori eine der neuen 4.5 Banner sein wird.

Chiori ist ein 5-Sterne-Geo-Schwert-Nutzerin.

Was Rückkehrer anbelangt, deutet ein Leak von Full Stop Chan via hxg_diluc auf X an, dass uns Kazuha und Itto in Version 4.5 erwarten. Leaker dimbreath auf X behauptet das ebenfalls und bringt noch Neuvillette neben Kazuha ins Spiel.

Wenn sich die Leaks als wahr erweisen, könnte der Plan für die 4.5 Banner wie folgt aussehen:

Chiori - Phase 1

Itto - Phase 1

Kazuha - Phase 2

Neuvillette - Phase 2

Von links nach rechts: Kazuha und Neuvillette.

