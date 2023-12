Gewinnt das Dragon Quest Gaming Paket für die Switch! - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 2.12.2023

Am zweiten Tag der Weihnachtsgewinnspielreihe darf sich jemand über eine ganze Menge Dragon Quest von Square Enix für die Switch freuen. Ein ganzes Paket gibt es gleich, drei Spiele auf einmal. Das sollte einen gut durch den Winter bringen.

Dragon Quest Treasures Switch – Im letzten Dezember erschien die Monster-Sammel-Version von Dragon Quest, Dragon Quest Treasures. In diesem dreht sich wie der Name schon sagt, alles um Schätz, Schätze und noch mal Schätze. Was gehört zu Schätzen? Natürlich Piratenschiffe! Ein solches gehört dem Geschwisterpaar Erik und Mida und weil man schlecht zu zweit eine ganze Welt voller fliegender Inseln, Monster und Schätze erobern kann, rekrutiert ihr besagte Monster. Ihr kennt das Konzept: Was ihr besiegen könnt, könnt ihr mit einer definierten Wahrscheinlichkeit auch rekrutieren. Als kleiner Twist ist nicht euer Monster-Bestand wirklich relevant, sondern wie viele Schätze ihr im Tresor eurer Basis hortet. Damit steigt ihr im Rang auf, was auch andere Schatzjäger bemerken. Deshalb lassen sich Wächter postieren und ihr könnt selbst Schatzhorte plündern. Es hätte also auch Dragon Quest Hoarders heißen können, denn das Ziel ist es als Fantasy-Dagobert im großen Goldspeicher zu schwimmen. Das und die Welt retten. Natürlich.

Infinity Strash Dragon Quest The Adventures of Dai (Switch Code) – Sperriger Name, ich weiß. Deshalb nennen wir es jetzt einfach mal DQ Dai. Und DQ Dai ist nicht nur ein Action-RPG im Dragon-Quest-Universum, es ist hat richtig Historie. Schon relativ früh in der langen Saga von Dragon Quest, 1989 und 1991, erschien in Japan ein Manga und dann Anime gleichen Namens. Es geht um den jungen Möchtegernhelden Dai, der eine lange Reise vor sich hat, viele Monster besiegen muss, sich selbst finden, es könnte auch der Plot zu einem der Dragon Quest Spiele sein. Das wäre in den dunklen Nebeln früher japanischer Gaming-Tage vergessen gewesen, wenn es nicht 2020 ein Revival von Dai gegeben hätte: Eine neue Anime-Serie – Crunchyroll kann euch da weiterhelfen, wenn ihr sie gucken wollt – bietet 100 Folgen, hat neue wie sicher auch ein paar alte Fans und das passende Game dazu darf nicht fehlen. Vor ein paar Monaten kam es dann, bietet neue Geschichten und sogar ein paar Ausflüge in alte Zeiten. Alles in einem schicken Cell-Shading-Look und dem bekannten Look.

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz Switch – Und noch einmal Monster bändigen. Als ehemals Dunkler Prinz ist es wohl ein Fluch, dass man keine Monster mehr töten darf. Stattdessen sammelt ihr sie nun ein, um so an eine ordentliche Armee zu kommen. Über 500 Monster warten darauf rekrutiert zu werden und die lebendige Welt von schenkt sie euch nicht einfach.

Nadiria hat ein ganzes Jahreszeitensystem, das ihr beachten müsst, wenn ihr euch auf die Jagd nach den besten Mitstreitern macht. Im Kampf kommt es dann darauf an, wie ihr vorher die Monster spezialisiert habt. Ihr könnt echte Spezialisten heranzüchten oder auf eine universelle Truppe setzen, es der Automatik überlassen und dirigieren oder direkt ins Kampfgeschehen eingreifen. Das liegt dann ganz bei euch.

Also, es gibt auf der Switch mehr als genug Monster zu fangen, Schätze zu finden und Animeklassikerremakes zu würdigen. Vielen Dank an Square Enix für dieses wundervolle Set! Wenn ihr mitspielen und dieses Dreierpaket für die Switch gewinnen möchtet, dann beantwortet folgende Frage bis zum 26.12.2023:

