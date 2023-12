Gewinnt ein Turtle Beach Stealth Pro Xbox Headset, das auchmit PlayStation, PC und Switch kompatibel ist!

Und was gibt es heute zu gewinnen? Epochalen Sound von Turtle Beach - gegründet übrigens 1975 nahe New York, ein echtes Traditionsunternehmen also. Das Turtle Beach Stealth Pro Headset Xbox ist ein rundum komplettes Headset mit allen Extras, die man sich nur wünschen kann. Außer vielleicht die Zertifizierung für PlayStation und das blaue Leuchten and er Sendestation, aber es ist ja auch die Xbox-Version des Stealth Pro, die wir hier verlosen.

Aber keine Sorge, selbst mit dieser könnt ihr das Turtle Beach Stealth Pro an Sonys Konsole kabellos betreiben, der Sender ist kompatibel und Bluetooth hat das Headset sowieso. Auch duale Konnektivität ist natürlich kein Thema. Das heißt, dass ihr das Stealth Pro gleichzeitig mit dem Smartphone für Gespräche und auch mit dem Spielsystem verbinden könnt. Und um noch mal auf die Kompatibilität zurückzukommen: Das Stealth Pro ist (wahrscheinlich) nicht kompatibel mit Super Nintendo und Philips CDi, dafür aber mit Xbox, PlayStation 4 und 5, Switch, PC, Mac und die App gibt es für Android und iOS. Mit anderen Worten, es gibt praktisch kein halbwegs zeitgemäßes Spielsystem, am dem sich das Stealth Pro nicht nutzen ließe.

Damit der Genuss des Sounds aus den 50mm-Nanoclear-Treiber nicht getrübt wird, bringt das Stealth Pro eine variable aktive Geräuschunterdrückung mit. Dank zwei verdeckter Mikrofone stimmt das Headset die Unterdrückung mit der Umgebung ab und ihr müsst für Gespräche nicht mal das Ansteck-Mikrofon nutzen. Mit diesem habt ihr dann aber nicht nur ganz gute, sondern glasklare Stimmübertragung. Diese könnt ihr in der App auch noch anpassen, denn Empfindlichkeit, Noise Gate und Abhörpegel lassen sich dort oder in der Desktop-App einstellen. So wie auch vieles andere, wie der dynamische 10-Band-Equalizer, die 5.1-Unterstützung und vieles mehr. Hier bestimmt ihr auch, was mit dem Rad- und Modus-Taste passieren soll: Je nach Aktion kann sie für die Lautstärke, Geräuschtransparenz oder andere Funktionen da sein.

Für die beste kabellose Verbindung nutzt ihr die für Gaming- und Echtzeit-Chat optimierte 2.4GHz Funkverbindung. Der Sender ist dabei nicht nur einfach ein Sender, sondern gleichzeitig auch eine Ladestation für einen der beiden mitgelieferten Akkus. Das ist richtig, zwei Akkus, denn die 12 Stunden Laufzeit sind zwar ordentlich, aber irgendwann auch vorbei. Das muss auch aber nicht groß aus der Bahn werfen. Einfach den zweiten Akku aus der Sendestation nehmen, den anderen Einlegen und ihr habt wieder 12 Stunden. Und solltet ihr mal vergessen, den Ersatz-Akku zu laden: Nach 15 Minuten habt ihr bereits 3 Stunden Laufzeit geladen.

Dazu kommen dann noch viele weitere Features wie Advanced Superhuman Hearing, dass die Sounds eines Spiels so abstimmt, dass ihr sie leichter hören und für euch nutzen könnt. Wenn ihr mal nicht zockt, dann nehmt einfach das große Mikrofon ab, das mit seinen weichen Memory-Foam-Muscheln brillenfreundliche Headset gibt auch einen exzellenten und stilvollen Reisekopfhörer ab. Mit zwei geladenen Akkus für das Turtle Beach Stealth Pro Headset darf diese Reise dann sogar 24 Stunden dauern, ohne dass ihr auf Sound verzichten müsst.

Wenn ihr das Turtle Beach Stealth Pro Xbox Headset – auch kompatibel mit PlayStation, Switch, Smartphones und PC – gewinnen möchtet, dann müsst ihr bis zum 26.12.2023 diese Frage beantworten:

