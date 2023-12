Gewinnt eine von 5 Day-1-Editionen von Endless Dungeon - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 18.12.2023

Nachdem wir in den letzten Tagen ganz viel Hardware verlosen, ist jetzt mal ein Spiel dran. Und das gleich fünffach: Wir verlosen hier mit SEGA fünfmal die Day-1-Edition von Endless Dungeon für den PC!

In Endless Dungeon verknüpft Amplitude Studios – Humankind, Endless Space – Roguelite, Taktik-Action und Tower Defense zu einer eigenwilligen Mischung. Die Grundprämisse ist dabei denkbar zeitlos: Ihr findet euch auf einer von freundlichen Wesen verlassenen Raumstation wieder, die dafür aber von zig Aliens überrannt wird. Wenn ihr den Kern erreicht, könnt ihr flüchten, aber dafür braucht ihr einen funktionierenden Kristallbot. Leider ist der ein echter Alien-Magnet und hält nicht viel aus. Natürlich.

Allein oder mit bis zu drei Spielern im Koop versucht ihr also taktisch geschickt Waffen und Fallen zu platzieren und der Alien-Horde Herr zu werden. Das klappt natürlich nur bedingt, denn schließlich ist Endless Dungeon auch ein Rogue. Kein Rogue ohne Tod ist dabei die Grundregel. Macht aber nichts, einfach zurück in das Lager, Waffen aufrüsten, Helden aufleveln und wieder raus in die nächste Welle.

Die Day-1-Edition bietet euch die ganze haptische Glorie, die euch nur eine physische Edition geben kann. Es geht doch nichts über das Feeling ans Regal zu gehen, über die Packung zu streicheln und dann wie ein normaler Mensch das Spiel aus der Steam- oder einer anderen Liste zu installieren. Außer natürlich, ihr habt es nicht auf Endless Dungeon selbst abgesehen, sondern das „Kristallsuche“ Kartenspiel, das in dieser Box auch zu finden ist. Wenn ihr mit ein paar Freunden für eine Runde mal physisch ein unterhaltsames kleines Kartenspiel zocken wollt, dann kann sich der Weg zur Packung hier also doch lohnen.

Weiterhin bietet die Day-1-Edition on Endless Dungeon auch noch ein kleines Artbook zum Blättern. Digital gibt es auch einiges extra. Da wäre der Soundtrack von Arnaud Roy – Haus- und Hof-Komponist der Endless-Spiele – featuring Lera Lynn. Eine interessante Wahl, ist die Singer-Songwriterin sonst eher für Americana-Folk und eine kleine Rolle in der Serie True Detective bekannt. Die Musik ist definitiv ein Highlight von Endless Dungeon und so kann es nicht schaden, den Soundtrack parat zu haben. Dazu gibt es dann noch ein paar Skins für die Figuren und ein erweitertes digitales Artbook.

Wenn ihr also eines von fünf Endless Dungeon in dieser hübschen Day-1-Edition für PC gewinnen möchtet, dann müsst ihr bis zum 26.12.2023 diese Frage beantworten:

