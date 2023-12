Gewinnt eine von drei Packungen mit 12 Dosen Götterpuls Energy Drink - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 6.12.2023

Es ist der 6.12., Nikolaus und die Energie muss eingeteilt werden, denn der Jahresendspurt steht an. Was uns ohne Umschweife zum heutigen Gewinn bringt, denn was gibt es besser als sich nach dem Aufstehen die Kraft eines Götterpulses zu spüren? Oder so, es geht um einen Energy-Drink, de sogar mal ganz gut schmeckt.

Götterpuls Energy mixt Himbeere und Blaubeere zu einer etwas zurückhaltenderen Note als so manch anderer Energy-Drink das tut. Währen die schon mal so schmecken, als hätte man eine hochverdichtete Tüte Gummibärchen in flüssige Form gebracht, gibt es beim Götterpuls Energy Dring einen Geschmack, der, offen gesagt, relativ banal ist. Insoweit, als es einfach wie eine ordentliche Fruchtschorle schmeckt. Als jemand, der die allermeisten Energy-Drinks aus schon rein geschmacklichen Gründen nicht anrührt, kann ich ehrlich und voller Enthusiasmus sagen: Ja, das Zeug hier ist echt ganz okay.

Ich bin auch sonst zurückhaltend, was das angeht, da ich es eigentlich nicht mag, wenn mein Herz nach dem Genuss einer Getränkedose explodiert, weil ich gerade das Äquivalent von acht Espressi zu mir nahm. Götterpuls Energy ist auch hier auf die richtige Art zurückhaltend, mit einem Gehalt von 160 mg natürlichem Koffein pro Dose liegt die Menge ziemlich auf dem Niveau, was auch eine Tasse Filterkaffee hat. Damit kann ich gut arbeiten. Wortwörtlich.

Schmeckt, hält normal wach, was gibt es noch über Götterpuls Energy Drink zu berichten? Richtig! Es heilt seltene Krankheiten und verwandelt euch in einen sexuellen Tyrannosaurus Rex!!! Nein, natürlich nicht, das verspricht hier niemand, Hersteller OS Nutrition inklusive. Aber er verspricht euch einen soliden und den Tagesbedarf deckenden Anteil an Vitamin B6 und B12 pro Dose. Wer zu wenig Vitamin B12 zu sich nimmt, kann unter folgenden Symptomen leiden: Kribbeln in Armen, Beinen und Füßen. Gangunsicherheit, erhöhte Sturzneigung. Muskelschwäche. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche. Alles Extreme, die laut dem NDR-Gesundheitsratgeber erst nach jahrelangem Mangel auftreten können, vielleicht und die Leber hat große Depots von Vitamin B12. Aber besser nichts riskieren und Götterpuls Energy trinken. Oder Fisch, Fleisch und Eier essen. Oder, falls ihr vegan lebt, Götterpuls Energy trinken, denn der Drink ist vegan.

Auch ist die Zutatenliste herrlich unspektakulär. Taurin und Guarana-Koffein, natürliche Aromastoffe, nicht mal die Farbe ist chemisch, sondern ein Konzentrat aus Karotte und Schwarzer Johannisbeere. Der Vitamin-Träger ist Inositol, was völlig normal ist und der Grund, warum ihr nicht mehr als 1000+ Dosen Götterpuls am Tag trinken solltet. Ab 12 Gramm pro Tag kann Inositol milde Beschwerden verursachen. Diese werdet ihr aber nach 500 Liter Götterpuls am Tag gar nicht mehr bemerken, weil ihr ganz andere Beschwerden habt, also macht euch da keine Sorgen. Ein Problem, dass ihr mit Götterpuls nicht habt, ist Zucker. Auch wer hier die feine Note Aspartam vermisst, die schon viele hoffnungsvolle Drinks ruinierte, findet in Götterpuls Energy stattdessen Sucralose. Wer wie ich nicht weiß, was das ist: Saccharose (Zucker) wird chloriert, ein paar Hydroxgruppen durch Chloratome getauscht und schon ist das Ergebnis 600-mal so süß. Chemie ist cool.

Und Götterpuls Energy ehrlich gesagt auch. Wie gesagt, Energy Drinks geben mir sonst meist nur die Energie, vor ihnen wegzurennen und mich mit einer Kaffeemaschine zu verschanzen, bis sie weg sind. Aber das Zeug hier schmeckt gut – alles natürlich Geschmackssache, aber ich mag Himbeere –, haut einen nicht mit absurden Koffein-Anteilen um und die restlichen Zutaten sind nicht weiter verwerflich. Ein paar Vitamine, keine aufdringlichen Süßstoffe, ich könnte mich daran gewöhnen. Nun, drei von euch können in Ruhe testen, ob ihnen Götterpuls Energy auch liegt, denn OS Nutrition verlost mit uns zusammen drei Mal ein Dutzend Dosen Götterpuls Energy. Um mitzumachen, müsst ihr bis zum 26.12.2023 folgende Frage beantworten:

