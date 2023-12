Gewinnt einen von vier Team Sonic Racing: Sonic Performance RC-Racern - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 4.12.2023

Das vierte Weihnachtsgewinnspiel steht an, der Dezember fliegt sagenhaft schnell dahin, aber nicht so schnell wie Sonic! Okay, das war eine schlechte Einleitung, aber nicht viel schlechter als manche Sprüche, die sich Sonic im Laufe seiner langen Karriere gelegentlich mal geleistet hat. Und trotz seines Tempos ist der blaue Igel wieder einmal Zweiter, denn Mario war auch bei Carrera - 1920 als Blechspielwarenfabrik JNF gegründet, ein echter Traditionsbetrieb also - vor ihm da.

Nachdem wir die letzten Jahre die Carrera Mario Kart RC-Racer verlost haben, wurde nun folgerichtig Sonic für den Team Sonic: Racing Sonic Performance RC-Racer lizenziert. Ich gebe zu, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn es kein Kart gewesen wäre, sondern die Figur direkt auf Räder gesetzt worden wäre. Aber kein Problem, Sonic und Freunde sind mit fahrbaren Untersätzen bestens vertraut. Angefangen vom unsäglichen Sonic R noch zu Saturn-Zeiten in den 90ern bis hin zum herausragend guten Sonic Racing Transformed – das endlich eine würdige Fortsetzung braucht! – gab es mehr als genug Sonic Kart-Racer, um ihm hinter dem Lenkrad was zuzutrauen.

Carrera hat auch eine Sonic-Rennbahn im Angebot, aber hier könnt ihr einen Carrera RC Team Sonic Racing Performance gewinnen. Sonic in einem Fernlenkauto im Maßstab 1:18. Wo warst Du während meiner frühen Sonic-Tage?! Gut, heute mag ich mehr auf Carreras große Digital-Sets schielen, aber damals wäre ich sowas von dabeigewesen… Ach was sage ich, natürlich würde ich mit einem Sonic RC-Racer spielen, bis der Akku alle ist. Und ja, RC-Autos haben heute schon lange Akkus. Der im Sonic Racer hält bis zu 20 Minuten, was in dem Bereich gar nicht so schlecht ist, zumal Sonic mit 9 km/h zügig unterwegs ist. Schritttempo reicht nicht, um mitzuhalten. Geladen wird danach per USB, was das damals übliche Gesuche nach dem richtigen Netzteil abschafft.

Die futuristisch geformte 2,4GHz Fernbedienung erinnert ein wenig an einen Controller und bietet auch einen Rückwärtsgang. Falls ihr den mal nicht schnell genug einlegt, dann sollte der robuste Spezialkunststoff genug abkönnen, um Karambolagen abzufangen. Damit es auf Fliesen nicht klappert, spendierte Carrera Sonic Luftreifen und ein vollgefedertes Fahrwerk. So komfortabel war der Igel selten unterwegs. Spritzwassergeschütz ist sein Gefährt auch, man muss draußen als nicht auf jeden Tropfen achten. Und sogar für Nachtrennen ist der Sonic-Racer gerüstet, dank LED-Beleuchtung. Leider nicht Unterboden, soweit ich das sehe, aber vielleicht seid ihr ja Modding-Künstler.

Vielen Dank an Carrera für diesen schicken Gewinn und wenn ihr einen von vier Team Sonic Racing Sonic Performance Version RC-Racern gewinnen möchtet, dann beantwortet diese Frage bis zum 26.12.2023:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.