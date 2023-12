Gewinnt einen XGIMI Horizon Ultra 4K Dolby-Vision-Beamer im Wert von 1900 Euro - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 7.12.2023

Fernseher können so groß sein, wie sie wollen, an einem Beamer führt kein Weg vorbei, wenn das Bild richtig große werden soll. Über die Jahrzehnte hat sich das ganz schön entwickelt. Waren in den 90ern Beamer nur für Kinos und Leute mit zu viel Geld da, wurden sie langsam erst bezahlbar und dann langsam gut. Und mittlerweile ist beides zusammen kein Thema mehr. Was uns zu dem Sponsor dieses wundervollen siebten Gewinnspiels bringt, XGIMI.

XGIMI ist seit 2013 Spezialist für Heim-Beamer und Laser-TVs. Angefangen vom handlichen MoGo für unterwegs über die Halo-Serie hin zu unserem heutigen Gewinnspiel decken sie alles ab, was ihr im Wohnzimmer braucht und das für alle Preislagen. Der heutige Gewinn, der XGIMI Horizon Ultra 4K bewegt sich da am oberen Ende, mit einem Wert von ca. 1900 Euro. Und was ein Gerät dieser Preisklasse heute alles zu bieten hat, das ist mehr als beachtlich.

Das beginnt, bevor es zur Technik geht, mit der Software. Sicher, es ist jetzt nichts so Exotisches, mein Philips-TV für 600 Euro kann das auch, aber es macht so vieles einfacher, wenn Android TV 11 drauf läuft. Und das tut es auf dem der XGIMI Horizon Ultra 4K. Damit habt ihr einfachen Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Apps, eure eigenen Dateien im Haus und auch mal einfach YouTube, wenn ihr das auf einer großen Wand sehen möchtet. Gibt’s ja auch mehr als genug in 4K da. Eine denkbar einfache Einrichtung also, sofort alle relevante Software verfügbar, Updates für lange Zeit gesichert. Und Apple-User, die sich partout kein Android angucken möchten? Nun… Es gibt einen Apple-TV 4K und der XGIMI Horizon Ultra 4K hat natürlich einen HDMI-Eingang.

Was uns auch zur Technik bringt, und da hat der XGIMI Horizon Ultra 4Kein paar sehr spannende innere Wert zu bieten, die viel mit Dolby Vision zu tun haben. Dolby Vision ist im stark vereinfacht gesagt ein optimiertes HDR-Format mit strengen Vorgaben für Farben und Kontraste. Das ist für Panels schon oft genug eine Herausforderung, für Beamer, die über Meter hinweg ihre Signale schicken müssen, bis jetzt nur ganz weit oben im Preissegment zu finden. XGIMI nahm sich des Problems an und entwickelte eine Dual Light Engine, um den ersten 4K Long-Throw-Projektor mit Dolby Vision zu realisieren.

Dual Light vereint die Stärken von LED und Laser.

Dual Light verbindet zwei Technologien. Laser sind je nachdem, ob es ein Tri-Color-Laser ist, sehr hell und farbstark, aber für die Augen eher unangenehm. Ein monochromatischer Laser angenehm vom Licht, aber nicht farbecht. LED ist ideal für die Augen, von den Farben nicht schlecht, aber eben dunkel. XGIMI kombiniert jetzt die Stärken von Tri-Color mit LED als duale Quelle und bekommt ein Bild mit 2300 ISO-Lumen, ohne die Farbabweichung und Helligkeitsverschiebungen bei hohen Kontrasten des Lasers. Schnell ist er auch noch, mit einer Latenz von 18ms ist der XGIMI Horizon Ultra 4K durchaus Gaming-tauglich. Dazu gibt es hohe Farbechtheit in einem natürlichen Farbspektrum, was im Grund nur bedeutet, dass Dinge so aussehen, wie sie aussehen sollen. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber gerade bei Beamern ist das schon eine Kunst. Dabei hilft die auch die hohe Farbbandbreite des der XGIMI Horizon Ultra 4K, sodass das Bild im besten Falle perfekt aussieht.

Dank Dual Light habt ihr die Licht- und Farbstärke des Lasers, aber gleichzeitig ein Bild das die Augen auch nach langer Zeit nicht anstrengt.

Das mit dem besten Falle ist bei Beamern aber immer so eine Sache. Wenn man nicht gerade den perfekt kontrollierbaren Raum eines Heimkinos im Keller hat, kann die Aufstellung eines Beamers immer noch eine Herausforderung sein. Nicht unbedingt bei der Bildausrichtung, Trapezkorrektur und solchen Dingen, das können sie heute fast alle und der XGIMI Horizon Ultra 4K auf Wunsch auch komplett automatisch. Dabei hilft auch die eigene ISA 3.0 Software mit einer aufwändigen Optik. Dank eines eigens entwickelten 3D Time-of-Flight-Sensors, der kontinuierlich die Lichtimpulse misst, einer aufwändigen dynamischen Iris und ebensolchem optischen Zoom ist die generelle Aufstellung für den XGIMI Horizon Ultra 4K bestenfalls die Pflicht.

Helligkeit, Farben und Kontrast passen sich automatisch und in Echtzeit dem Raumlicht an.

Die Kür ist dann mit dem Raumlicht umzugehen und ein kontinuierlich möglichst gleiches und hochwertiges Bild zu geben, fast egal, wie die Sonne gerade steht. Denn niemand will heutzutage mehr unbedingt alle Vorhänge zuziehen oder den Raum mit schwarzen Müllsäcken abkleben – hey, die PS2 war gerade erschienen, wir hatten den Beamer nur ein Wochenende, wir mussten das Beste draus machen! Dank der durchdachten Technik und Software kann sich der Horizon dem Licht im Raum anpassen und selbst bei zumindest indirektem Sonnenschein in einem hellen Raum immer noch ein gutes Bild liefern. Gleichzeitig passt er sich automatisch und in Echtzeit an, wenn dann langsam die Sonne verschwindet und der Raum dunkler wird.

Auch die Wandfarbe ist bis zu einem gewissen Grad egal, wenn ihr keine Leinwand benutzen möchtet oder könnt. Ich wäre mir nicht sicher, wie der XGIMI Horizon Ultra 4K mit einer 70er-Punkte-Tapete umgeht. Aber mit einer einfarbigen Wand, die nicht weiß ist, kommt er klar und passt die Farben des Bildes entsprechend an, sodass die Wandfarbe nicht Teil des Programms wird. An die Sicherheit wird auch gedacht, schließlich ist der XGIMI Horizon Ultra 4K ein Laser-Gerät: Sobald er eine Bewegung in seiner Projektionsrichtung bemerkt – also in Millisekunden – wird der Augenschutz aktiviert, der Laser schaltet sich ab und der LED-Teil projiziert an die Wand, dass gerade mal Sicherheitspause ist. Keine Sorge, so schnell wie das Bild in diesem Falle abschaltet, so schnell ist es auch wieder da.

Keine weiße Wand in Sicht? Macht nichts, der XGIMI Horizon Ultra 4K passt das Bild einfach entsprechend an.

Ein echtes Feature für so ein wohnzimmertaugliches Gerät ist auch, dass der XGIMI Horizon Ultra 4K klein und sogar recht hübsch ist. Mit seinem Beige-Ton ist er angenehm neutral, eine Schutzklappe verbirgt automatisch die Linse und damit er sich netter anfasst, wurde er noch in PU-Kunstleder verpackt. Dieses ist erfahrungsgemäß sehr unempfindlich und lässt sich abwaschen. Trotzdem, ein wenig Vorsicht bitte, der XGIMI Horizon Ultra 4K ist nicht wasserdicht, Getränke bitte auf nötigem Sicherheitsabstand halten.

Vornehmer Look und feine Materialien.

All diese Technik kommt nicht nur in einer hübschen, sondern auch sehr handlichen Hülle daher. Mit 23 x 17 x 27 Zentimetern und etwas über 5 Kilo Gewicht ist der XGIMI Horizon Ultra 4K ein echter Winzling und kann auf recht handlichen Stativen montiert werden, die sich leicht verstauen lassen, wenn er nicht fest installiert ist. Anschließen muss man theoretisch auch erst mal gar nichts, da er 2x12 Watt Harman/Kardon-Lautsprecher verbaut hat. Wem das dann bei einem solchen Bild doch ein wenig zu dünn beim Sound ist, hat neben einem normalen HDMI auch einen EARC-HDMI-Anschluss, der dann zur Soundtechnik gehen kann. Zwei Mal USB und LAN sind auch dabei, aber die moderne Wi-Fi 6 2.4/5GHz-Verbindung dürfte wohl mehr gefragt sein. Die Lampe muss auch nicht gleich gewechselt werden, 25.000 Stunden werden angegeben, bevor dann doch mal eine neue hermuss. Was bleibt noch? Nun, der kleine Kasten wird zwar recht warm, aber der Lüfter ist effektiv und vor allem sehr leise.

Einer von euch darf demnächst also ein wenig Platz freiräumen, denn 200 Zoll - 5 Meter! - sind maximal möglich (40 Zoll ist die Mindestdiagonale). Vielen Dank an XGIMI für diesen fantastischen Gewinn und wenn ihr mitspielen möchtet, dann beantwortet bis zum 26.12.2023 diese Frage:

