Gewinnt eines von zwei Razer Blackshark V2 Pro E-Sport Gaming Headsets - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 5.12.2023

Es ist der fünfte Tag der Weihnachtsgewinnspiele und es geht zu ein paar universellen Gaming-Wahrheiten. Zum Beispiel, dann guter Klang ist lebenswichtig ist, aber gerade im Teamplay ist es noch wichtiger, gehört zu werden. Was bringt euch ein überlegenes Wissen über die Lage und das Geschehen, wenn ihr schon längst gemutet seid. Alles nur, weil ihr klingt, als würdet ihr durch ein Dosentelefon kommunizieren.

Razer hat da mit dem Razer Blackshark V2 Pro genau das richtige Headset auf Lager und davon verlosen wir hier auch zwei. Das kabellose E-Sport-Headset hat alles an Bord, was man braucht. Das fängt schon bei den Grundlagen an: Für satten Sound sorgen die Razer TriForce Titanium 50-mm-Treiber, die sich durch eine dedizieret Treiberunterteilung der Frequenzbereiche für Höhen, Mitten und Bässe auszeichnen, um euch perfekt klaren Sound zu bringen. In der Software greift ihr auf professionell abgestimmte FPS-Audio-Profile zu, die von E-Sport-Athleten empfohlen werden. Um auf diese zuzugreifen, braucht ihr nicht einmal die Software, Profile speichert ihr direkt auf dem Headset ab.

Damit diese auch richtig auf euren Ohren ruhen, haben die Blackshark V2 Polster aus Flowknit-Material, das besonders weich und atmungsaktiv ist. Zusammen mit dem Memory-Schaumstoff darunter fallen euch auch nach Stunden noch nicht die Ohren ab. Für den richtigen Sitz sorgt der Bügel, der ebenfalls so gepolstert wurde, aber auch stahlverstärkt daherkommt, damit er den rauen Sitten des Alltags gewachsen ist. Über den Schieberegler lässt sich der Sitz stufenlos anpassen, was ein echter Bonus ist. Schließlich ist es sonst immer die Position zwischen zweimal Einrasten, die eigentlich ideal wäre.

Natürlich bieten die Razer Blackshark V2 Pro auch räumlichen Sound mit TXH Spatial Audio Unterstützung für 7.1 Klang. Mit der solltet ihr akustisch den Überblick behalten. Damit euch von außen nichts stört, gibt es eine passive Schallunterdrückung durch die geschlossenen Muscheln. Aufgeladen wird dann per USB-C und nach 15 Minuten Ladung habt ihr bis zu 6 Stunden Sound. Wenn ihr das Headset voll aufladet, hält das Razer Blackshark V2 Pro bis zu 70 Stunden durch. Übertragen wird der Sound bei Bedarf natürlich auch per Kabel, aber eigentlich sind dafür Bluetooth 5.2 und vor allem Razers HyperSpeed Wireless-Technologie zuständig, um ohne jegliche Verzögerung alles zu hören und vor allem auch alles sagen zu können.

Das bringt und zu dem neuen Mikrofon des Blackshark V2 Pro, einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal des neuen V2-Modells im Vergleich zu seinem Vorgänger. Das abnehmbare Mikrofon – immer sehr praktisch, wenn man mal nur einen Kopfhörer braucht – unterstützt Razers HyperClear Super-Breitband-Technologie. Konkret bedeutet das, dass das unidirektionale Mikrofon eure Stimme mit einer höheren Bandbreite und Frequenzbereich überträgt, sodass die Stimme klar und natürlich rüberkommt. Der Frequenzgang deckt so ziemlich jeden menschlichen Stimmbereich ab, sofern ihr nicht sonst auf einer Opernbühne steht und euren Battlechat als Arie vortragt.

Wie gesagt, zusammen mit Razer verlosen wir hier zwei Mal das Spitzenmodell Razer Blackshark V2 Pro. Wenn ihr mitmachen möchtet, müsst ihr bis zum 26.12.2023 folgende Frage beantworten:

