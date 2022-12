Gewinnt eins von drei Skybound-Bundles mit Spielen wie Stray, Cuphead oder Eastward!

Heute versüßen wir euch den Montag mit ein paar tollen Preisen, denn bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag – immer gegen 12 Uhr mittags – etwas Neues zu gewinnen. Keine Sorge, falls ihr es mal einen Tag vergesst: Bei den Gewinnspielen im Eurogamer.de Adventskalender könnt ihr noch bis zum 26. Dezember, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag, mitmachen.

Nikolaus ist zwar noch nicht ganz da, dafür heißt es heute "Back To The Roots": Es geht natürlich um Videospiele, Videospiele und nochmal Videospiele! Ihr könnt einen von drei Skybound Bundles gewinnen, die jeweils zwei Spiele für die Nintendo Switch, für PlayStation und Xbox beinhalten. Damit habt ihr mit Sicherheit ein paar unterhaltsame Weihnachtstage oder zur Not auch tolle Geschenke! ;)

Folgende Spiele sind in den jeweiligen Bundles enthalten:

Switch Bundle: Cuphead und Eastward

Cuphead und Eastward PlayStation Bundle: Stray (PS5) und Psychonauts 2 (PS4)

Stray (PS5) und Psychonauts 2 (PS4) Xbox Bundle: Psychonauts 2 und Cuphead (Xbox One)

Diese tollen Preise von Skybound könnt ihr gewinnen!

Solltet ihr eines der vier Spiele noch überhaupt nicht kennen, dann folgt hier eine kleine Übersicht. Fangen wir doch direkt mal mit Cuphead an: Cuphead ist eine Mischung aus klassischem Arcade-Spiel und einem höllisch-schweren Shoot-'Em-Up, das fast nur aus Boss-Leveln besteht. Mit den handgezeichneten und beinahe gänzlich traditionell erstellten Animationen, die nach den Vorbildern aus Walt Disneys Cartoons aus 1930 inspiriert wurden, eroberte Cuphead sehr schnell das Herz von vielen Spielerinnen und Spielern weltweit.

Bei Eastward schlüpft ihr in die Rolle von Minenarbeiter John und dem mysteriösen Mädchen Sam. Das Spiel bildet die nahe Zukunft ab, in der die Gesellschaft vor dem Zusammenbruch steht. Außerdem breitet sich giftiges Miasma im Land aus, das alles aus seinem Weg zerstört. Könnt ihr zwei es schaffen, die Welt zu retten und vor allem herauszufinden, woher Sam ihre Kräfte hat? Eastward glänzt neben der spannenden Geschichte und den vielfältigen Charakteren, mit wunderschönen Pixelwelten, Retro-Beats und einem abwechslungsreichen Gameplay.

Wer als Katzenbesitzer Stray nicht kennt, sollte sich ganz schnell hier eintragen, denn in diesem Abenteuer seid ihr buchstäblich eine streunende Katze. Und nicht nur das - ihr freundet euch in einer Cyberpunkwelt auch noch mit Robotern an. Manche sind niedlich, andere vielleicht sogar gefährlich. Wer jetzt nicht überzeugt ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber jetzt mal ernsthaft: Mit der PlayStation-5-Version erwartet euch neben einem einzigartigen Spielerlebnis, eine wunderschöne Kulisse voller versteckter Passagen, die mal in die Neonlichter der dystopischen Stadt und an anderen Stellen in wunderschönen, naturverbundenen Landschaften getränkt werden.

Stray ist nicht nur süß, sondern manchmal auch Bildgewaltig.

Psychonauts 2 ist ein witziges Abenteuer, das nicht nur Fans des ersten Teiles Spaß machen wird. Fast wie in einem Pixar-Film, der auf Tim Burton trifft, erlebt man die Geschichten von Raz, einem Hellseher und gleichzeitig Akrobaten, der seinen Traum verwirklichen konnte und nun Mitglied der Spionageorganisation "Psychonauts" geworden ist. Letztes Jahr konnte Psychonauts 2 so viele von Euch begeistern, dass es hier gleich auf Platz 10. unserer Lesecharts gelandet ist! Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

