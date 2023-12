Gewinnt eins von zwei Libratone AIR+ 3 In-Ear-Headsets mit aktivem ANC - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 8.12.2023

Heute gibt es wieder was zu gewinnen, und zwar etwas sehr Wertvolles: Ruhe. Einfach mal Ruhe haben. Das ist jetzt natürlich nicht das Erste, an das man denkt, wenn man High-End-In-Ear-Kopfhörer hört. Da kommt einem Musik in den Kopf, Podcast vielleicht und das können die beiden Libratone AIR+ 3 ANC In-Ear-Headsets, die zwei von euch gewinnen werden, natürlich auch. Aber sie können auch Ruhe schaffen.

Die Libratone AIR+ 3 zeichnen sich durch eine herausragende aktive Geräuschunterdrückung aus. Im Vergleich zu den auch schon ganz ordentlichen Libratone-Vorgängermodellen wurde die ANC-Leistung noch einmal drastisch erhöht. Dank neuer Algorithmen werden nicht nur selbst laute Umgebungsgeräusche deutlich reduziert oder im Idealfall ganz ausgeblendet, auch Knackgeräusche und plötzliche Effekte werden abgemildert oder eliminiert.

Über die Libratone-App könnt ihr den Level der aktiven Geräuschunterdrückung in drei Stufen anpassen, die auf bestimmte Umgebungen eingestellt wurden. Egal, ob ihr euren Sound, ohne den der Umgebung genießen möchtet oder einfach mal eure Ruhe haben wollt, die Libratone AIR+ 3 sind genau das, was ihr im Ohr haben solltet. Die drei Stufen des ANC sind als erstes Sport, bei der manche Frequenzen abgemildert, aber nicht komplett gefiltert werden, damit ihr den Verkehr noch mitbekommt und nicht davon überrascht werdet. Der Transparenz-Modus ist eigentlich kein ANC, sondern gibt die Umgebungsgeräusche exakt so wieder als hättet ihr keine Stecker im Ohr. Das kann manchmal sehr nützlich sein mitzubekommen, was um einen herum passiert und gesagt wird. Und schließlich habt ihr noch den manuellen Modus, mit dem ihr das ANC stufenlos von fast nicht vorhanden bis maximal reguliert, ganz, wie ihr es haben wollt.

Wenn es nicht nur um Stille geht, dann muss der Sound natürlich passen und auch hier haben die Libratone AIR+ 3 einiges zu bieten. Im Tieftonbereich kommen die 11 mm großen dynamischen Treiber zum Einsatz, deutlich mehr als viele andere In-Ear-Kopfhörer zu bieten haben. Das sorgt für eine kraftvolle und natürliche Tieftonleistung, die auch auf Libratones renommierter Nordic-Audio-Tuning-Philosophie fußt. Ein perfekt ausgewogener Klang über den gesamten Frequenzbereich hinweg erfreut so euer Ohr, egal, was ihr gerade hört.

24 Stunden Laufzeit mit der Ladebox, herausragendes ANC und Spritz- und Staubresistent: Die Libratone AIR+ 3 sind ein perfekter Begleiter für alle Lebenslagen.

Als Universalgerät sind die Libratone AIR+ 3 nicht nur zum Hören da, sondern auch als vollwertiges Headset. Die Dual-Conduction Voice-Enhancement-Technologie sorgt für eine kristallklare und unterbrechungsfreie Kommunikation im AIR+ 3.

Ein solcher Alleskönner bringt natürlich, wenn er keinen Strom hat und so bringen die Libratone AIR+ 3 ungefähr 24 Stunden Laufzeit mit. Sechs davon stecken in den In-Ears selbst, die anderen 18 Stunden hält das Ladecase parat. Geladen wird natürlich kabellos und ein paar mehr Features bietet das Case auch noch: Bis zu fünf Libratone-Geräten lassen sich für ein besseres Gerätemanagement eigene LED-Farben am Case zuordnen.

Und das vielleicht Wichtigste zum Schluss: Bequem soll es ja auch sein und so optimierte Libratone für die AIR+ 3 die Passform und legt auch vier Aufsätze in verschiedenen Größen anbei, denn schließlich hat jeder ein wenig andere Ohren.

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen und einen der beiden Libratone AIR+ 3 In-Ear-Kopfhörer mit stufenlosem ANC gewinnen möchtet, dann beantwortet bis zum 26.12.2023 folgende Frage:

