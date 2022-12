Gewinnt je zweimal Need for Speed Unbound (PS5), It Takes Two (Switch) und Battlefield 2042 (Xbox) samt Jacke!

Ein Drittel hätten wir geschafft, dann ist die stressige Weihnachtszeit auch schon fast wieder rum. Heute verlosen wir in Zusammenarbeit mit Electronic Arts sechs Spiele über alle drei maßgeblichen Plattformen hinweg – eins pro Gewinner oder Gewinnerin, versteht sich. Und da ist schon was Feines dabei.

Den Anfang macht eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr: Das frisch erschienene Need for Speed Unbound von Criterion Games, das wir zweimal für PlayStation 5 verlosen und das ich für einen starken Neuanfang der Reihe halte. Der Arcade Racer ist in der Karriere überraschend knackig und unvergebend, macht aber trotzdem eine Menge Laune.

Trotz Open World erschlägt er nicht mit Aktivitäten, noch dazu sieht Need for Speed Unbound blendend gut aus. Eine schöne Überraschung – und mit etwas Glück überrascht es auch euch, wenn ihr gewinnt.

Spaß, der sich nicht zu schade ist, euch auch mal auf die Plätze zu verweisen: NFS Unbound!

Weiter geht es mit einem Spiel, das intern in der Redaktion für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, denn Judith und Melanie LIEBTEN It Takes Two, als es herauskam – und tun dies vermutlich immer noch. Melanie war der optisch bestechende und inhaltlich herzige Titel ein Herausragend wert.

Von den Koop-Spezialisten bei Hazelight: It Takes Two.

Es geht um das krisengeschüttelte Ehepaar May und Cody, das sich unversehens in den Körpern zweier Puppen ihrer Tochter wiederfinden, und sich in so geschrumpfter Form wieder zusammenraufen müssen, wenn nicht die Scheidung drohen soll. Ein visuell kreatives und erzählerisch spannendes Koop-Abenteuer, das wir mit schönem Dank an EA zweimal für die Switch herausgeben, auf dass auch ihr euch daran freut.

Wird immer besser: Battlefield 2042.

Battlefield 2042 hatte keinen optimalen Start, nach ein paar Updates hat der Shooter aber gut auf die Füße gefunden und marschiert stramm in eine vielversprechende Zukunft. Gerade die Überarbeitung und Verdichtung der Maps wirkte Wunder und in Bälde wird auch das Klassensystem überarbeitet. Es passiert auf jeden Fall so einiges in Battlefield gerade und wie das Spiel gerade seinen Weg findet, ist eine der positiveren Entwicklungen in diesem Jahr. Deshalb zweimal Battlefield 2042 für Xbox in unserem Gewinnspiel.

Und weil gerade Winter ist, legt EA noch zwei Battlefield-2042-Jacken dazu. Okay, ich kann nichts darüber sagen, wie warm oder kalt sie sind. Ich weiß nur, dass diese Bomber-Blousons durchaus nicht schlecht aussehen. Und im Notfall kommt der nächste Frühling ja bestimmt.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

