Gewinnt viermal ein Carrera RC Mario Kart Pipe Kart!

Nächster Tag, nächster Preis in unserem Adventskalender der Gewinnspiele auf Eurogamer.de. Gestern zum Start gab es eine Sonos Ray Soundbar und wenn ihr jetzt denkt, eure Gelegenheit, die zu gewinnen, wäre verstrichen, dann irrt ihr: Bei uns könnt ihr bis zum 26.12., dem zweiten Weihnachtsfeiertag also, an jedem Gewinnspiel teilnehmen, auch wenn ihr mal einen Tag nicht vorbeigeschaut habt, um ein “Türchen” zu öffnen. Kommen wir also zum zweiten Preis.

Heute freuen sich gleich vier Gewinner über einen Preis, der Jung und Alt unter dem Weihnachtsbaum gleichermaßen gefallen wird. Ferngesteuerte Autos gehen immer, und wenn sie dann noch in einem ikonischen Design daherkommen, umso besser. Deshalb verlosen wir zusammen mit Carrera RC je ein Carrera RC Pipe Kart mit Mario als Fahrer an vier glückliche Gewinner.

Da kommt er...

Nicht nur als Hüpfer ist Mario ist eine Ikone, auch die Mario-Kart-Reihe hat Legendenstatus und dürfte das wohl populärste Videospiel-Spin-off überhaupt sein. Das ist abgesehen vom Klempner in der Form noch niemandem gelungen und da liegt es nur nahe, auch mal ein Spielzeug draus zu machen, was Carrera nun dankenswerter Weise übernommen hat.

Das Pipe Kart kommt mit schlanken 21cm daher und lässt sich dadurch bestens nach Heiligabend zu den Großeltern mitnehmen, um dort ein paar Runden um den Weihnachtsbaum zu drehen. Dank 2,4 Ghz Technologie können bis zu 16 Leute zusammen fahren, ohne dass sich die Signale in die Quere kämen. Der Motor beschleunigt Mario samt seines vertrauten Boliden auf 9 Kilometer pro Stunde, die im Wohnzimmer doch recht rasant daherkommen.

... Da fährt er wieder weg.

Und wer sich noch daran erinnert, dass die ferngesteuerten Autos von damals mehr Batterien gefressen haben, als man mit seinem Taschengeld kaufen konnte, den dürfen wir beruhigen: Das Carrera RC Mario Kart Pipe Kart wird von einem Akku betrieben, der für 30 Minuten Fahrspaß gut ist und den man per beiliegender USB-Strippe sicher wieder aufgetankt hat, bevor die Katze sich beruhigt hat (nur ein Spaß, bitte lasst eure Haustiere mit diesem Spielzeug in Ruhe!)

