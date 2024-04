Ghost of Tsushima PC-Anforderungen: Das brauchst du, um es spielen zu können

In Kürze erscheint das von Sucker Punch entwickelte Ghost of Tsushima für den PC. Ein weiterer ehemaliger PlayStation-Exklusivtitel, der seinen Weg auf PC findet. Aber welche Hardware braucht ihr zum Spielen? Was sind die PC-Anforderungen?

Sony hat sich dahingehend recht ausführlich geäußert und präsentiert gleich vier verschiedene Konfiguration, die sich wiederum an unterschiedlichen Voreinstellungen des Spiels orientieren.

Ob und wie gut Ghost of Tsushima auf eurem PC läuft, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wie groß ist Ghost of Tsushima?

Den offiziellen Angaben zufolge benötigt ihr 75 GB Speicherplatz für Ghost of Tsushima auf dem PC. Zwar reicht auch eine klassische Festplatte bei sehr niedrigen Voreinstellungen dafür aus, empfohlen wird allerdings eine SSD.

Welche Anforderungen hat Ghost of Tsushima?

Nachfolgend zeigen wir euch die vier verschiedenen Voreinstellungen von Ghost of Tsushima und welche Hardware ihr dafür jeweils benötigt:

Ghost of Tsushima: Sehr niedrige Voreinstellung

720p, 30 fps

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) oder neuer

Prozessor: Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) oder AMD Radeon RX 5500 XT

Speicherplatz: 75 GB HDD (SSD empfohlen)

Ghost of Tsushima: Mittlere Voreinstellung

1080p, 60 fps

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT

Speicherplatz: 75 GB SSD

Ghost of Tsushima: Hohe Voreinstellung

1440p, 60 fps oder 4K, 30 fps

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800

Speicherplatz: 75 GB SSD

Ghost of Tsushima: Sehr hohe Voreinstellung

4K, 60 fps

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT

Speicherplatz: 75 GB SSD

Ghost of Tsushima unterstützt dabei auch Formate wie 21:9, 32:9 und 48:9 sowie Setups mit drei Monitoren. Des Weiteren könnt ihr NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3, Intel XeSS, NVIDIA DLAA und AMD FSR 3 Native AA verwenden.

Viel Spaß mit Ghost of Tsushima auf PC!

