Half-Life 2 RTX: Trailer zeigt, wie heftig das RTX-Remix-Projekt inzwischen aussieht

Vier Mod-Teams von Half-Life 2 arbeiten zusammen mit Orbifold Studios an Half-Life 2 RTX, einem RTX Remix Projekt, dem auf der CES 2024 ein neuer Trailer spendiert wurde.

Neuer Trailer enthüllt den beeindruckenden Fortschritt

Half-Life 2 RTX wird auf der neuesten Version von RTX Remix aufgebaut. Es entstehen neue geometrische Details und auch viele von Nvidia's Technologien kommen zum Einsatz. So etwa vollständiges Raytracing, DLSS 3.5, Reflex und RTX IO.

Im August 2023 wurde das Projekt angekündigt und seither nahm der Entwickler immer mehr Modder in sein Team auf. Aktuell arbeiten mehr als 65 Modder an dem Projekt zu Half-Life 2. In seiner Laufbahn hat Valves Titel aus dem Jahr 2004 ganze 97 Prozent positive Bewertungen auf Steam erhalten.

Ein so beliebtes Spiel verdient es, die Aufmerksamkeit so vieler talentierter Modder zu erhalten. Grafisch können diese echt was aus dem 20 Jahre alten Spiel herausholen, wie ihr im Trailer seht:

Beinahe jedes Objekt wurde rekonstruiert, die durchschnittlichen Welttexturen besitzen die achtfache Pixelanzahl sowie 30 Mal so viele geometrische Details. Zudem wurden die Waffen aktualisiert und reagieren nun mit Licht, Schatten und den Farben der Umgebung.

Neben dem neuen Trailer kündigte Nvidia auf der CES 2024 auch an, dass die RTX Remix Beta am 22. Januar für alle Modder öffnet.