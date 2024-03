Hearthstone: Verspielte Erweiterung lässt euch selbst eine Karte erstellen

Endlich. Ab sofort könnt ihr die neue Erweiterung von Hearthstone zocken und diesmal sind die neuen Karten besonders verspielt. Wurbelfitz' Werkstatt bietet die Möglichkeit, selbst zum Spielzeughersteller zu werden und Karten herzustellen, während an anderer Stelle nostalgische Karten aus der Erinnerungskiste gekramt werden.

Das neue Hearthstone-Set ist da

Mit 145 neuen Karten startet Hearthstone in das Jahr des Pegasus. Wurbelfitz' Werkstatt bringt den vollständig anpassbaren Zilliax 3000 Deluxe sowie ein neues Schlüsselwort. Die Karten sind dabei recht bunt und zeigen Dinos, Drachen, Einhörner, Origami-Figuren, kleine lustige Geister und andere Themen, die man mit dem Thema Kinderspielzeug verbinden würde.

Zilliax ist die am meisten anpassbare Karte, die es bisher wohl in Hearthstone gab. Beim Deckbau könnt ihr zwei Zilliax-Module wählen und ihre Kosten, Werte und Effekte auswählen. So habt ihr das perfekte Spielzeug für euer Deck gebaut. Sogar kosmetische Anpassungen gibt es für die legendäre Karte.

Andere altbekannte Gesichter aus Hearthstones Vergangenheit könnt ihr in der Erweiterung entdecken. So habe ich bereits eine neue Aviana mit einem aktualisierten Effekt entdeckt. Auch andere Diener wurden ein wenig modernisiert und können euch erneut in die Kartenschlacht begleiten.

Das neue Schlüsselwort "Minimieren" gibt euch beim Ausspielen der Karte eine Kopie mit 1/1 auf die Hand, die 1 Mana kostet. Ihr könnt die Karte direkt ausspielen oder sie für einen späteren Zeitpunkt auf der Hand behalten.

Als kleines Geschenk erhalten alle Spieler "Colifero der Künstler". Diese Karte lässt euch einen Diener ziehen und verwandelt alle anderen Diener auf eurer Seite in ebendiese Karte. Ich frage mich, in welchem Deck dieser Effekt wirklich nützlich sein könnte, außer, ihr könnt voraussagen, welchen Diener ihr zieht.