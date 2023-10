Howdy, es ist mal wieder so weit. Hearthstone erhält eine neue Erweiterung. Showdown im Ödland bringt 145 neue Karten sowie neue Fähigkeiten. Mit dabei sind diesmal zwei völlig neue Schlüsselwörter sowie gesetzlose Diener, eine neue Saison von "Der Haken" und frische Events.

Aufgepasst, Hearthstone gräbt neue Schlüsselwörter aus

Im November ist viel los in Hearthstone. Ganze 145 neue Karten kommen ins Spiel, von denen ihr euch zum Release der Saison direkt einige mit den Paketen kaufen könnt. Wer sich ab sofort in Hearthstone einloggt, erhält den legendären Donnerbringer bereits vorab.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Jetzt aber zu den interessanten Neuerungen. Das erste Schlüsselwort ist "Schneller Einsatz" und gibt eurer Karte mehr Macht, wenn ihr sie direkt in dem Zug ausspielt, in dem ihr sie auf eure Hand erhalten habt. Es klingt fast so, als wäre damit nicht nur das klassische Ziehen gemeint.

Mit "Ausgraben" erhalten einige Karten ein Schlüsselwort, mit dem ihr Schätze aus der Azeritmine ausgraben könnt. Jede Ausgrabung bietet euch einen zufälligen Schatz der Stufe, auf der ihr euch gerade befindet und wechselt dann zur nächsten Stufe. Seid ihr bei der letzten Stufe angekommen, beginnt das Prozedere von vorn.

Mehr zu Hearthstone:

Die Titanen stürmen Hearthstone: Schmiedet starke Decks mit der neuen Erweiterung

Die Titanen in Hearthstones kommender Erweiterung sind stark - zum Glück gibt es einen Haken

Hört ihr das? Hearthstones musikalische Erweiterung ist endlich da!

Natürlich gibt es auch neue legendäre Diener. Nach den Titanen folgen nun Gesetzlose. Diese Diener, die es für jede Klasse gibt, erhalten einen starken Effekt, wenn ihr keine Duplikate in eurem Deck habt. Es gibt außerdem einen Sheriff, der ein Gefängnis öffnen kann und mehr.

Wer es nostalgisch mag, dürfte ich über die neue Saison von Der Haken freuen. Hier komme Un'Goro mit seinen verrückten Entdeckern zurück. Dämonenjäger und Todesritterkarten sind in diesem Set tabu.

Als zusätzliches Event erwartet euch das Schlotternächte-Event, das euch kosmetische Gegenstände zur gruseligen Jahreszeit einbringt. Außerdem gibt es BlizzCon-Quests, die euch unter anderem einen speziellen Kartenrücken einbringen.