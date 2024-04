Hearthstone im Koop zocken? In Schlachtfeld: Duos tretet ihr als Team an

Am 16. April könnt ihr euch über eine große Neuerung in Hearthstone freuen. Hierbei geht es allerdings nicht um das Standard-Kartenspiel sondern den Schlachtfeldmodus, der jetzt mit "Duos" einen kleinen Twist bekommt.

Hearthstone bringt einen Teammodus ins Schlachtfeld

Schlachtfeld: Duos ist ein Koop-Modus für das Schlachtfeld, das ihr bereits kennt. Gemeinsam mit einem Freund, oder einer anderen zufälligen Person, tretet ihr im Team gegen drei andere Duos an. Teams teilen sich Lebenspunkte und geben einander Karten durch ein Portal. Wer Double Up aus Teamfight Tactis kennt, weiß sicher ganz genau, wie das am Ende aussehen kann.

Aber auch der Standard-Modus bleibt euch erhalten. Im Hauptmenü des Schlachtfelds könnt ihr euch für beide Modi entscheiden und bei den Duos entweder einen Freund einladen oder ein zufälligen Partner erhalten.

Doch nicht nur der Duos-Modus ist neu, auch bringt Hearthstone neue Helden und Karten ins Spiel, die nur für die Koop-Schlachten zur Verfügung stehen. Die neuen Inhalte bestehen dabei aus vier Helden, 16 Dienern und drei Gasthauszaubern. Insgesamt wird es 50 neue Diener für das Schlachtfeld geben, die ihr im Standard- aber auch im Duos-Modus nutzen könnt.

Der neue Belohnungsweg für das Schlachtfeld beinhaltet in Saison 7 dann ein paar märchenhafte kosmetische Gegenstände - darunter Helden-Skins, einen neuen Barkeeper und den legendären Angriff "Endlose Fabeln".