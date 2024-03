Hearthstone-Turnier in World of Warcraft und als Krönung ein Pegasus-Reittier

Die Bewohner von Azeroth erheben gemeinsam die Gläser, denn Hearthstone feiert seinen zehnten Geburtstag. Weil zu einer Feier auch Geschenke gehören, gehen die Spieler von Hearthstone und World of Warcraft nicht leer aus.

Einem geschenkten Gaul ...

In Hearthstone könnt ihr ab sofort zwölf spezielle Karten abholen. Für jede Klasse gibt es eine Karte und den legendären Wirt Steinruh gibt es ebenfalls für die Sammlung. Mithilfe eines Belohnungsweges könnt ihr euch zusätzlich die goldenen Versionen der Karten verdienen.

Auch in World of Warcraft gibt es ein besonderes Geschenk, und zwar das Reittier "Feuriger Pegasus". Dieser ist an das Pegasus-Reittier angelehnt, das es beim Release von Hearthstone zu holen gab. Um den neuen Pegasus freizuschalten, müsst ihr zumindest das Tutorial von Hearthstone abgeschlossen haben. Und beeilt euch, denn diese stehen nur bis zum 14. März zur Abholung bereit.

Bis zum 18. März finden außerdem Hearthstone-Turniere am Hafen von Sturmwind statt. In Durotar könnt ihr in World of Warcraft eine Partie Hearthstone spielen. Zockt ihr lange genug mit, könnt ihr auf Wurbelfitz treffen und weitere Belohnungen verdienen.

Diese zusätzlichen Geschenke sind das Reittier "Kompassrose", das Haustier "Sarge", das Spielzeug "Hearthstone-Spieltisch", eine Reisetasche mit 32 Plätzen, den Wappenrock der Taverne, den Hearthstone Herdstein und den Gürtel des Tavernenbesuchers als Transmogrifikation.