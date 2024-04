Helldivers 2: Neues Warbond „Democratic Detonation“ bringt nächste Woche neue Waffen und Rüstungen

Bereits Mitte / Ende März sind die ersten Leaks zum neuen Warbond in Helldivers 2 aufgetaucht, die im April veröffentlicht werden soll. Demnach hört die neue Kriegsanleihe auf den Namen „Democratic Detonation“ – im Deutschen dürfte sie wohl „Demokratische Detonation“ oder „Demokratische Explosion“ heißen (wir tippen auf letzteres, hört sich besser an) – und bringt wieder drei neue Rüstungen, Waffen, Helme, Umhänge, Spielerkarten, Emotes und mehr mit. Offiziell ist die Kriegsanleihe noch nicht angekündigt, doch anhand zahlreicher Leaks lässt sich schon recht genau sagen, welche Inhalte kommen. Wir haben alle bislang verfügbaren Informationen einmal für euch zusammengefasst, damit ihr ersten Blick darauf werfen könnt, was euch erwartet. Helldivers 2 Kriegsanleihe: Democratic Detonation Inhalt: Helldivers 2 New Warbond: Democratic Detonation – Diese Inhalte sollen in der neuen April-Kriegsanleihe stecken

Wann kommt die neue Kriegsanleihe „Demokratische Explosion“ und wie viel kostet sie?

Helldivers 2 New Warbond: Democratic Detonation – Diese Inhalte sollen in der neuen April-Kriegsanleihe stecken Die Entwickler bei Arrowhead Game Studios haben angekündigt, dass jede neue Kriegsanleihe „mit hoch spannenden Elementen“ vollgepackt ist und auch wenn die vollständige Liste an Inhalten der neuen Democratic Detonation-Kriegsanleihe bisher nicht veröffentlicht wurden, lässt sich anhand der Leaks bereits erahnen, dass sie wie die bisherigen Kriegsanleihen aufgebaut ist. Sprich: Es wird drei Seiten mit jeweils acht Gegenständen geben. Wie auf dem geleakten Bild des neuen Warbonds zu sehen ist, bilden wieder drei neue Rüstungen mit wahrscheinlich einem neuen passiven Panzerungsbonus den Mittelpunkt. Optisch kommen die neuen Rüstungen schwer gepanzert daher, daher geht man im Moment davon aus, dass der passive Bonus etwas mit explosiven Waffen / Granaten zu tun hat. Also beispielsweise „erhöhter Schutz gegen Explosivschaden“ und / oder „erhöhte Anzahl / Wurfreichweite / Schaden etc. von Granaten“. Diese Vermutungen werden auch von den neuen geleakten Waffen untermauert, die zum Warbond gehören sollen. Ebenfalls denkbar wäre ein Bonus für erhöhte Feuerresistenz plus einen weiteren Bonus für Feuerwaffen (Flammenwerfer), da mit dem letzten Patch der Feuerschaden gebufft wurde. Diese Rüstungen kommen mit dem neuen Helldivers 2 Warbond „Democratic Detonation“. Getreu dem namensgebenden Motto „Democratic Detonation“ gibt es drei neue primäre Waffen mit ordentlich Bums: die Explosivwaffe „CB-9 Exploding Crossbow“, die Explosionswaffe „R-36 Eruptor“ und das Scharfschützengewehr „BR-14 Adjudicator“. Auch die „GP-31 Grenade Pistol“ soll als neue Sekundärwaffe zur neuen explosiven Kriegsanleihe gehören und gleiches wird von der neuen Spezialgranate „G-123 Thermite“ erwartet. Diese Waffen soll es mit dem neuen Helldivers 2 Warbond „Democratic Detonation“ geben. Auf dem geleakten Bild unten sind außerdem ein neuer Helm, Umhang, Spielerkarte, Emote und Über-Credits zu sehen, daher gehen wir davon aus, dass es mit „Democratic Detonation“ jeweils drei passende Umhänge und Helme zu den neuen Panzerungen geben wird sowie drei Spielerkarten, drei Emotes und dreimal 100 Über-Kredits. Das macht 23 Gegenstände, der letzte Slot wird wohl wieder ein Booster sein, womit das Warbond vollständig wäre. Zurück zum Helldivers 2 Kriegsanleihe: Democratic Detonation Inhaltsverzeichnis